Cristiano Ronaldo show durante la finale in Arabia: il gesto tecnico è impressionante

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo non smette di stupire in Arabia Saudita. A 39 anni il campione portoghese, attaccante dell'Al Nassr, era impegnato questa sera nella finale di King's Cup contro i rivali dell'Al Hilal. Sul punteggio di 1-0 per gli avversari l'ex Real, Juventus e United, decide di prendersi ulteriormente la scena. Il cross da destra diventa l'occasione per mostrare a tutto il pubblico presente una delle giocate che più di ogni altra cosa l'ha reso celebre al mondo: la rovesciata.

Negli occhi ancora quella "bicicletta" all'Allianz Stadium in Champions con la maglia del Real quando CR7 ammutolì il popolo juventino. Ebbene Ronaldo ha provato quasi la stessa giocata contro l'Al Hilal ma questa volta la palla è finita incredibilmente sul palo. Un gesto tecnico sensazionale per il portoghese che ha mostrato ancora una volta una forma fisica invidiabile che gli permette ancora di compiere acrobazie simili. Il match si è poi concluso sul punteggio di 1-1 finendo ai calci di rigori dove ha poi trionfato l'Al Hilal facendo scoppiare in lacrime CR7.

Cristiano Ronaldo fa quasi la stessa giocata ammirata in Juventus-Real

Cristiano Ronaldo la stava pensando quella giocata, ce l'aveva già in mente. Lo si nota dal movimento che fa in area di rigore quando quasi comincia a prendere posizione aspettandosi la palla proprio in quel punto. La sfera impatta benissimo sul suo collo destro e il portiere avversario era praticamente già battuto. Una giocata che avrebbe sicuramente meritato il gol ma invece, contrariamente a quanto accade a Torino, il pallone calciato da Cristiano Ronaldo si stampa sul palo strappando comunque gli applausi di tutto lo stadio.

Il portoghese scoppia in lacrime a fine partita

Cristiano Ronaldo ci ha poi messo lo zampino sul gol del pareggio dell'Al Nassr mostrando un'elevazione invidiabile degna di quel famoso gol in Sampdoria-Juventus del dicembre 2019. Il tocco finale per mettere la palla in rete però non è stato il suo. Il portoghese è stato protagonista poi di altre conclusioni degne di nota da fuori e da calcio piazzato prima di realizzare anche il secondo rigore della lotteria dei penalty che però l'ha visto andare ancora ko contro un Al Hilal che sembra davvero infallibile in Arabia. A fine partita è poi anche scoppiato in lacrime inconsolabile nonostante l'abbraccio di tutta la squadra e dello staff tecnico dell'Al Nassr.