Cristiano Ronaldo e l’invasore di campo: stavolta non permette che venga brutalizzato Cristiano Ronaldo è andato ancora una volta segno in Polonia-Portogallo di Nations League: il 39enne campione ha poi protetto un giovane invasore che era entrato in campo per farsi un selfie con lui. Un comportamento opposto a quello tenuto a settembre in una circostanza simile, quando Ronaldo non aveva mosso un dito mentre un altro invasore veniva brutalizzato dalla sicurezza ad un passo da lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Stavolta non è finita come l'ultima, ovvero molto male per l'invasore di campo che il mese scorso – durante Portogallo-Scozia – era entrato sul terreno di gioco col telefonino in mano per farsi un selfie con Cristiano Ronaldo: in quella circostanza il piano non solo era fallito, ma il giovane era stato brutalizzato dagli uomini della sicurezza, placcato con la cattive e trascinato via, mentre il campione portoghese non muoveva un unghia – con la scena ad un passo da lui – ma anzi lo guardava con un ghigno tra il disprezzo e il compatimento. Quella vicenda gli aveva attirato qualche critica, ed allora sabato sera, col Portogallo impegnato in Polonia, Ronaldo si è comportato in maniera completamente diversa, quando è successa la stessa identica cosa: non solo ha concesso il selfie, ma ha protetto l'invasore dall'assalto della security.

Cristiano Ronaldo ancora a segno col Portogallo in Nations League: sale a 906 gol in carriera

Il Portogallo ha vinto 3-1 in casa della Polonia e ora comanda a punteggio pieno il proprio girone di Nations League: 9 punti in 3 partite, con Ronaldo che ha segnato un gol in ognuna di queste, portando il suo dato di marcature in nazionale a 133 in 215 presenze, mentre la cifra complessiva di gol segnati in carriera sale a 906. Il tassametro continua a correre a dispetto dei 39 anni e già è partita la conta per arrivare a quota 1000, ne mancano 94.

Il traguardo non appare impossibile, se come pare, proseguono spediti i colloqui per il rinnovo di contratto con l'Al Nassr (quello attuale scade l'anno prossimo) e soprattutto se Cristiano continuerà a segnare come sta facendo tuttora: tra club e nazionale, in questo avvio di stagione siamo a 11 reti in 12 partite, insomma in media col solito mostruoso bomber seriale che CR7 è stato per tutta la sua carriera.

L'invasione di campo durante Polonia-Portogallo: Ronaldo concede il selfie e protegge l'invasore

Nel match di Varsavia, Ronaldo è andato in gol al 37′ del primo tempo, realizzando il 2-1 per la squadra di Roberto Martinez con un facile tap-in a porta vuota dopo che Leao aveva preso il palo al termine di una travolgente azione personale. Poi il campione di Madeira è stato richiamato in panchina dal suo allenatore quasi a metà secondo tempo, ed è in quella occasione che il tifoso – che indossava la sua maglia numero 7 – è corso in campo col telefonino in mano per scattarsi il selfie con Cristiano, operazione riuscita mentre quest'ultimo metteva la fascia di capitano al braccio di Bernardo Silva prima di uscire.

A quel punto gli uomini della sicurezza già stavano scattando per bloccare – presumibilmente non in maniera gentile – il giovane invasore, ma stavolta Ronaldo lo ha protetto, scortandolo fuori assieme a lui mentre faceva ampi cenni agli steward di non intervenire in maniera violenta. Il copione insomma è stato completamente diverso dall'ultima volta: il ragazzo ha portato a casa l'agognata foto, ma anche la propria integrità fisica.