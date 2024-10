La giocata sensazionale di Leao con il Portogallo: parte da centrocampo e favorisce il gol di Ronaldo

video suggerito

Fabrizio Rinelli

Rafael Leao è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Portogallo in Nations League in casa della Polonia. L'attaccante del Milan ha giocato nel tridente con Neto e Cristiano Ronaldo formando l'attacco nel modulo 4-3-3 del CT Martinez. Ebbene al minuto 36 Leao mostra a tutti una giocata delle sue, una di quelle ammirate negli ultimi anni al Milan e che forse in questa stagione ancora non abbiamo visto. Il portoghese fa uno dei suoi strappi partendo da centrocampo con una cavalcata sensazionale che fa subito esaltare il pubblico.

CR7 appoggia in rete dopo il palo di Leao.

Leao si libera di un avversario, poi di un secondo e poi elude l'intervento del terzo difensore che in area di rigore non riesce a ostacolare il suo tiro in porta dopo quella discesa perfetta. La conclusione in diagonale dell'attaccante del Milan però si stampa sul palo opposto dell'angolo lungo del portiere polacco Skorupski. La palla rimbalza sui piedi di Cristiano Ronaldo che mette in rete uno dei gol più facili della sua carriera dovendo solo appoggiare in rete quella sfera portata davanti alla porta da un Leao a dir poco ispirato questa sera.

Rispetto a inizio stagione Leao ha mostrato anche con il Portogallo progressi ulteriori. A tratti si sta rivedendo quel giocatore esplosivo che dal post Covid in poi ha esaltato la Serie A italiana. Anche a Firenze la sua partita non è stata per nulla malvagia rispetto al resto dei compagni di squadra in attacco. Col Portogallo questa sera un'altra conferma di come il giocatore sembra si stia ritrovando sotto tutti i punti di vista. Nel secondo tempo Leao si è infatti esibito in un'ennesima discesa pazzesca che l'ha visto tagliare il campo da una parte all'altra.

La partenza di Leao da centrocampo.

La giocata di Leao per l'ennesimo gol da record di Cristiano Ronaldo

L'attaccante del Milan è arrivato al cross basso per l'accorrente Bruno Fernandes la cui conclusione in porta in area è stata poi respinta dalla difesa. Ma resta l'ennesima giocata di un Leao che sicuramente ha brillato nel 3-1 rifilato questa sera dai portoghesi alla Polonia. Leao ha dunque propiziato l'ennesimo gol di Cristiano Ronaldo che ha avuto la possibilità di siglare il suo goal numero 133 (record assoluto) in 214 (altro record) partite con la maglia del Portogallo. Al momento i gol totali del fenomeno portoghese sono 906.