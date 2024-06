video suggerito

Cristiano Ronaldo in lacrime a 39 anni per una coppa che non significa nulla: triste fine in Arabia Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime per la sconfitta nella Coppa d’Arabia: una delusione tremenda per CR7, che è costretto a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale in Arabia Saudita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

522 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo in lacrime dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l'Al-Hilal nella finale di Coppa d'Arabia. Il fuoriclasse portoghese dell'Al-Nassr crolla in un pianto irrefrenabile dopo l'ultimo penalty sbagliato dalla sua squadra che sancisce il settimo titoli perso da quando è arrivato in Arabia Saudita per lui.

Nonostante i cinque Palloni d'oro, le cinque Champions League, l'Europeo col Portogallo e tantissimi altri titoli vinti; Cristiano Ronaldo crolla in un pianto inconsolabile a 39 anni per una coppa che non significa nulla: una fine inaspettata per uno come il portoghese.

CR7 in lacrime dopo la finale persa: vince ancora l'Al-Hilal

Ronaldo ha messo a segno 35 gol in stagione ma l'Al-Nassr è arrivato solo il secondo posto in campionato alle spalle dell'Al-Hilal, squadra che ha vinto anche la finale della King's Cup, ovvero la Coppa d'Arabia, proprio contro i gialloblù ai rigori.

Leggi anche Cristiano Ronaldo show durante la finale in Arabia: il gesto tecnico è impressionante

Dopo i 90′ la partita era terminata sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Mitrovic e di Yahya. Nella serie dal dischetto decisivi gli errori dell'ex Inter Telles, Al Hassan e Al Nemer contro i due sbagliati dall'Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo non ha sbagliato il suo tiro dagli undici metri, spiazzando il portiere marocchino Bonou ma i compagni non hanno fatto altrettanto e la coppa è andata agli avversari. Dopo il rigore che ha sancito la sconfitta dell'Al-Nassr, l'ex fuoriclasse di Real Madrid e Juventus è scoppiato in lacrime ed è stato consolato da compagni e avversari sia in campo che in panchina.

Cristiano Ronaldo non ha ancora vinto un titolo da quando è in Arabia

Si tratta dell'ennesima delusione tremenda per Cristiano Ronaldo, che è costretto a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale in Arabia Saudita. Una situazione che probabilmente non si sarebbe mai aspettato al momento del suo arrivo.

CR7 ha disputato sette tornei e non ne ha vinto neanche uno da quando è approdato all'Al-Nassr.