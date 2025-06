video suggerito

Nella prossima Champions cambierà la regola che ha avvantaggiato il PSG più di ogni altra squadra La Uefa per la Champions League 2025-2026 modificherà una regola. Verrà stabilito che le squadre meglio classificate durante la fase a campionato giochino in casa il ritorno anche nei quarti e in semifinale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paris Saint Germain ha vinto la prima Champions League della nuova era, la prima disputata con 36 squadre e con la nuova formula della fase a campionato. Per la Uefa la nuova formula è stata un successo. Gare emozionanti in ogni turno, e fino alla fine tutto poteva cambiare, dalla prima all'ultima posizione buona per qualificarsi. Ma ovviamente tutto è perfettibile e la Uefa ha deciso di modificare una regola, che in questa stagione ha dato un vantaggio proprio a chi, poi, la coppa l'ha vinta, e cioè ilPSG di Luis Enrique.

PSG sedicesimo nella fase a campionato

La storia del PSG non si può certo definire una favola, perché i cordoni della borsa in tutti questi anni sono stati aperti per comprare valanghe di giocatori. Ma la cavalcata è stata epica, si, perché quando a gennaio è ripartita la fase a gironi il PSG era quasi spacciato, lo era quando si era ritrovato sotto di due gol contro il Manchester City. Invece quel match è finito 4-2. I successivi quattro gol allo Stoccarda hanno portato il Paris al 16° posto della fase a campionato. Un balzo notevole, ma che comunque fa capire quanto erano distanti Dembélé e compagni dai piani alti della Champions.

Il cammino del Paris e il vantaggio con l'Arsenal

Con gli accoppiamenti quasi definiti. Il PSG è partito con il Brest nel playout ed è finito nella parte alta del tabellone, dove ha sfidato il Liverpool, numero uno, che quindi ha giocato la gara di ritorno in casa, come tutte le squadre classificate nelle prime otto posizioni della fase a campionato. Dai quarti in poi in realtà questa regola non è stata più applicata e si è deciso in base al sorteggio. Poco è cambiato in PSG-Aston Villa, perché gli inglesi (meglio classificati) hanno giocato il ritorno in casa, mentre in semifinale il PSG ha fatto fuori l'Arsenal (tra le prime 4) giocando il ritorno al Parco dei Principi.

Leggi anche Perché l'Inter gioca la finale di Champions in maglia gialla su richiesta esplicita della squadra

La regola sulle sfide andata e ritorno cambierà nella Champions 2025-2026

L'Inter quarta classificata nella fase a girone con la norma, che sarà in vigore nella prossima stagione, avrebbe giocato il quarto di ritorno in casa con il Bayern, come ha fatto, ma la semifinale di ritorno con il Barcellona, in casa dei blaugrana, che sono arrivati secondi nella fase a campionato. La squadra più svantaggiata tra le prime è stata l'Arsenal, terza nella fase a campionato, che ha giocato fuori casa il ritorno sia con il Real Madrid che con il PSG. Dalla prossima stagione le squadre con una posizione migliore nella fase a campionato disputeranno i quarti e le semifinali di ritorno in automatico in casa.