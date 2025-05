video suggerito

L'UEFA si è accorta di aver commesso un grosso errore nella nuova formula della Champions League La Champions League 2024-2025 si è disputata con un nuovo format, che ha riscosso grande successo. Ma la Uefa ha riscontrato alcune criticità ed è pronta a correre ai ripari per la prossima stagione.

A cura di Alessio Morra

PSG-Inter sarà una finale inedita. Le squadre di Luis Enrique e Inzaghi si sfideranno sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. La squadra che trionferà sarà la prima vincitrice della Champions League con 36 squadre ai nastri di partenza. La Uefa ha dato vita a un format che nella prima fase è stato totalmente rivoluzionario. Un'innovazione che ha convinto pienamente, ma che è al tempo stesso migliorabile. Il Comitato Esecutivo sta pensando a delle migliorie, dei cambiamenti che potrebbero essere applicati già dall'edizione 2025-2026.

Format a 36 squadre promosso

Il nuovo format è stato ampiamente promosso. C'era chi aveva dei dubbi, chi non lo vedeva di buon occhio a priori e chi preferiva tenere la fase con gli otto gironi iniziali, che spesso hanno reso quasi inutili le ultime giornate. Invece, qui, tranne rari casi, è stato tutto in ballo fino alla fine. Sin dalle prime giornate si è capito che la Champions League con 36 squadre è impegnativa e insidiosa già nella fase a campionato, che ha avuto tanti risultati a sorpresa e che è stata durissima, subito, anche per le squadre favorite. Fase a campionato dunque promossa in toto, ma quando è iniziata la fase a eliminazione diretta la Uefa ha capito che c'era qualcosa che si poteva cambiare o meglio migliorare.

La classifica della fase a campionato della Champions League 2026.

Nessun vantaggio vero per le prime otto della fase a campionato

La fase campionato è stata impegnativa, oltre che avvincente, ma le squadre che hanno chiuso tra le prime otto, al netto del passaggio direttamente agli ottavi, non hanno avuto un vantaggio vero e proprio rispetto alle altre, quando si è entrati nel vivo della manifestazione. Ora, non si può dire certo che è stato un vantaggio qualificarsi da posizioni di basso il livello, ma il PSG ha dimostrato che anche partendo dai playoff si può fare la scalata.

La Uefa pensa a una novità per il 2025-2026

C'è qualcosa che potrebbe essere modificato. Perché per dare un vantaggio alle squadre meglio classificate nella fase a campionato potrebbe essere stabilito che chi si piazza meglio nella fase campionato giochi nella fase a eliminazione diretta la gara di ritorno sempre in casa.

L'Inter ha battuto il Barcellona 4-3 nella semifinale di ritorno di Champions League.

Il Liverpool, primo classificato, ha giocato il ritorno con il PSG in casa negli ottavi, ok, ma per sorteggio. Ma quando si è arrivati ai quarti l'Arsenal non ha beneficiato di ciò con il Real Madrid, e i Gunners hanno giocato l'andata in casa pure contro il PSG. Discorso simile per il Barcellona con l'Inter, che si era collocato dietro i catalani nella fase a campionato. Dunque la Uefa vorrebbe abolire il sorteggio per definire chi gioca in casa l'andata e il ritorno nell'eliminazione diretta, ma vuole stabilirlo ufficialmente con il nuovo regolamento.

Potrebbero essere anche limitati i derby

La Uefa ha riconosciuto che ci sono aree di miglioramento al format della Champions League. E ci potrebbe essere anche un'altra novità: e cioè il divieto dei derby anche nei playoff e agli ottavi di finale. Quest'anno c'è stato Brest-PSG ai playoff e c'è stato il rischio di un derby italiano.

Le novità potrebbe essere ratificate venerdì 30 maggio, il giorno precedente alla finale, quando ci sarà il Comitato Esecutivo Uefa che si riunirà a Monaco di Baviera e cercherà di trovare la quadra, con una votazione che potrebbe ratificare le novità o meglio i correttivi.