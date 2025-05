Sarà PSG-Inter la finale di Champions League, un mostruoso Donnarumma butta fuori l’Arsenal

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Sarà il Paris Saint-Germain l'avversaria dell'Inter in finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique batte 2-1 l'Arsenal e strappa il pass per l'ultimo atto a Monaco di Baviera grazie ai gol di Fabian Ruiz e Hakimi.

Altra prestazione straordinaria di Gianluigi Donnarumma, che ha salvato la sua porta in un paio di situazioni all'inizio del match del Parco dei Principi e ha evitato che la qualificazione potesse riaprirsi dopo il vantaggio accumulato all'andata.

Fabian Ruiz e Hakimi portano il PSG in finale contro l'Inter

L’Arsenal è partita fortissimo ma sulla sua strafa ha trovato un grandissimo Donnarumma, ma pian piano i padroni di casa prendono il sopravvento e iniziano a macinare gioco e occasioni pericolose. Poco prima della mezz'ora è Fabian Ruiz a portare avanti i francesi con un bellissimo tiro dal limite dell'area che Raya non riesce a respingere.

Il raddoppio del PSG è firmato da Hakimi al 72′ dopo che Vitinha si era fatto ipnotizzare dagli undici metri: il terzino marocchino riceve da Dembelé e calcia di prima intenzione fulminando Raya per la seconda volta. L'Arsenal non molla e accorcia le distanze al 76’ con Saka che da pochi passi trova il gol del 2-1 ma non basta per ravvivare le speranze dei Gunners.

Grande partita di Kvaratskhelia e Doué, che in attacco hanno creato sempre problemi alla difesa dei Gunners con la loro grande qualità e velocità. L'Arsenal non è riuscita a concretizzare nei minuti iniziale e poi ha perso terreno in favore dell'intensità e della qualità del PSG.

PSG-Arsenal, il tabellino

RETI: 27′ Fabian, 72" Hakimi, 76′ Saka.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (88′ Gonçalo Ramos); Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola (70′ Dembele), Doué (74′ Hernandez), Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (83′ White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (68′ Calafiori); Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli (69′ Trossard). All. Arteta.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER).