In attesa di vedere in campo la Nazionale di Roberto Mancini, attesa dalla sfida delle prossime ore a Danzica con la Polonia, il terzo turno di Nations League ha riservato emozioni e sorprese a cominciare dalle partite del gruppo 4 di Lega A: uno dei più equilibrati dell'intero tabellone. Falcidiata dalle assenze causate dal Coronavirus, l'Ucraina di Shevchenko ha infatti perso in casa contro la Germania dopo le reti di Ginter e Goreztka. A nulla è servito il rigore siglato ad un quarto d'ora dal termine dal giocatore dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi.

Tutto come da copione invece per la Spagna di Luis Enrique. Nei novanta minuti giocati all'Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid, impianto situato nel centro sportivo di Valdebebas, Sergio Ramos e compagni hanno vinto di misura contro la Svizzera (gol di Oyarzabal) al termine di una partita dove gli elvetici si sono resi pericolosi soltanto nella parte finale di gara. Grazie a questo successo, la ‘Roya' può dunque consolidare il primato nel gruppo lasciando la squadra di Petkovic (al secondo ko in tre partite) all'ultimo posto con un solo punto conquistato.

I risultati delle altre partite

Nel girone 1 di Lega C, continua intanto la marcia solitaria del Montenegro. La formazione allenata dal commissario tecnico Faruk Hadžibegić si è infatti imposta 2-0 sull'Azeirbagian dopo le reti di Jovetic e Ivanovic, salendo a quota 9 punti nel proprio raggruppamento. A tenere il passo è il solo Lussemburgo, ora a quota 6 in classifica e capace di vincere con la cenerentola Cipro grazie alla doppietta di Danel Sinani: attaccante serbo naturalizzato lussemburghese di proprietà del Norwich City, ma attualmente in prestito al Waasland-Beveren. Tra Andorra e Malta è invece terminata con un pareggio senza reti. La sorpresa più grande è infine arrivata dalla Lega D, dove le isole Far Oer hanno fermato sull'1-1 la Lettonia e blindato il loro primo posto nel girone 1. Nel gruppo 2 della stessa lega, Gibilterra ha invece vinto sul campo del Liechtenstein salendo in testa alla classifica a quota sei punti.