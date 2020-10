Stevan Jovetic non ha alcuna intenzione di smettere di segnare. L'attaccante ex Inter, oggi al Monaco, è infatti tornato alla grande dopo il doppio infortunio che ad inizio 2019 l'aveva primo tenuto fermo fino agli inizi di aprile a causa di una distorsione al ginocchio. Poi l'ennesimo crack proprio ad aprile con la rottura del legamento del ginocchio sinistro. Oggi si è ripreso la sua carriera che a 30 anni, proprio a causa di questi stop forzati, poteva costargli cara proprio nell'età della maturazione completa. Lo sta facendo a suon di gol con il Montenegro che ha trascinato fino al primo posto nella fase a gironi di Nations League.

Prima la doppietta a settembre contro Cipro, oggi l'ennesimo gol, contro l'Azerbaigian, per il 3-0 finale del Montenegro. Un vero e proprio ritorno alle origini dato che Jovetic è sempre stato una delle stelle della Nazionale che ha sperato sempre che l'attaccante si riprendesse quanto prima. Il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco è avvenuto poi addirittura a gennaio 2020. Da quel momento in poi Jovetic non si è più fermato e ha continuato a fare gol anche con la sua Nazionale.

Jovetic, i suoi gol dopo i tanti infortuni fanno felice il Montenegro

Inevitabile nasconderlo che a questo Montenegro servisse come il pane uno come Stevan Jovetic. L'infortunio, grave, subito ad aprile 2019 è alle spalle. Ora il suo obiettivo è quello di rimettersi in sesto e fare nuovamente la differenza anche con il Monaco. Ma per il momento sta rendendo felice la Nazionale del Montenegro, del suo Paese, quello che ha sempre rappresentato, fiero, con la fascia da capitano sul braccio.

Prima la doppietta contro Cipro a settembre e poi il gol di questa sera contro l'Azerbaigian, hanno portato la Nazionale del Montenegro a 9 punti a punteggio pieno nel girone C di Nations League con Cipro, Lussemburgo e appunto Azerbaigian.