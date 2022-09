Nations League oggi in TV: dove vedere Germania-Ungheria e le altre partite La Nations League torna in campo anche oggi, venerdì 23 settembre con 7 partite in palinsesto. Tra queste spicca Germania-Ungheria, dello stesso gruppo dell’Italia, che si gioca a Lipsia dalle 20:45. La gara verrà trasmessa da Sky Sport Uno, le altre su Sky Sport Football.

A cura di Alessio Pediglieri

Lo spettacolo della Nations League è di scena anche oggi, venerdì 23 settembre, con un programma che vede in calendario ben 7 incontri: 2 della League A, 2 della B, altrettante della League C e una della League D. Tra queste partite spicca, oltre al match dell'Italia contro l'Inghilterra, una gara che ci tocca da vicino, Germania-Ungheria che si disputa alla Red Bull Arena di Lipsia con fischio di inizio alle 20:45. La partita verrà trasmessa in TV e in live streaming da Sky.

Nella League A, la Germania, allenata da Hans-Dieter Flick, è al momento seconda in classifica a quota 6 punti, dopo 4 gare, preceduta proprio dall'avversaria di questa sera, l'Ungheria che si ritrova a quota 7 punti, sola in vetta al Girone. Chiudono l'Italia, terza a quota 5 punti, e l'Inghilterra, ultima a quota 2 punti. La selezione tedesca riparte dalla straordinaria vittoria sugli Azzurri per 5-2 dove ha mostrato tutto il proprio potenziale, mentre gli ungheresi allenati da Marco Rossi hanno subito solo una sconfitta e arrivano dal poker impressionante con cui hanno piegato l'Inghilterra.

Le partite in programma per la League B vedono il doppio confronto in contemporanea Bosnia-Montenegro e Finlandia-Romania (Gruppo 3), dove la nazionale di Edin Dzeko guida le fila con 8 punti, inseguita dal Montenegro (7), dalla Finlandia (4) e Romania (3). Per la League C (gruppo 4) ci sarà il match clou rappresentato tra le prime due in classifica: Georgia e Macedonia del Nord. Poi spazio anche a Bulgaria-Gibilterra. Per la League D (gruppo 2), una sola partita in palinsesto ma di fondamentale importanza: Estonia-Malta, tra le due nazionali che sono attualmente prime a punteggio pieno.

Germania-Ungheria dove vederla in diretta TV e in live streaming

La partita tra Germania e Ungheria, di oggi venerdì 23 settembre, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky al canale Sky Sport Uno, con la telecronaca che verrà affidata a Nicola Roggero. Sarà possibile assistere al match anche in live streaming, sempre per gli abbonati Sky attraverso l’app di Sky Go oppure usufruendo del servizio on demand di Now.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione

Oltre a Germania-Ungheria sono in programma altre 6 partite di Nations League, valide per il quinto turno del torneo. Le gare sono suddivise in due slot di orario differenti: 18:00 e 20:45. Ecco di seguito orari e canali su cui seguire i match