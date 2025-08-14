Napoli-Olympiacos, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita
Il Napoli gioca oggi, giovedì 14 agosto, alle 18:00 contro l'Olympiacos l'ultima delle amichevoli inserite nel calendario del precampionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming (ma solo a pagamento, al prezzo di 9,99 euro) su Sky, NOW, DAZN e OneFootball. Non c'è altra possibilità, nemmeno in differita, di vedere il match disponibile solo in pay-per-view.
A Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro, gli azzurri affrontano i greci dopo i test sostenuti con Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Girona, Sorrento. E nei quali è apparso in netta crescita il fiore all'occhiello della campagna acquisti svolta finora, Kevin De Bruyne, che nei giorni scorsi aveva parlato della notevole differenza degli allenamenti col metodo Conte rispetto a quelli condotti in Inghilterra. La gara contro la formazione di Mendilibar rappresenta anche l'occasione per verificare a che punto è la preparazione della squadra di Antonio Conte, nell'attesa che il mercato (dopo la cessione importante di Raspadori all'Atletico Madrid) regali ancora qualche colpo e in vista del debutto in campionato che avverrà il 23 agosto, in trasferta, col Sassuolo.
- Partita: Napoli-Olympiacos
- Quando: giovedì 14 agosto 2025
- Orario: 18:00
- Dove: Teofilo Patini, Castel di Sangro
- Diretta TV: Sky, NOW, DAZN, OneFootball
- Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN, OneFootball
- Competizione: amichevole.
Dove vedere Napoli-Olympiacos in diretta tv e in streaming
C'è un solo modo per vedere Napoli-Olympiacos in tv, pagare il prezzo di 9,99 euro per accedere alla diretta su più piattaforme considerato che la partita sarà trasmessa in pay-per-view su Sky Primafila, NOW, OneFootball (tramite app su smart tv compatibile) e DAZN, con la possibilità per quest'ultima opzione di adattare la televisione usufruendo di dispositivi come console PlayStation e XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. Quanto alla diretta streaming, sarà a disposizione tramite app oppure collegandosi direttamente ai siti di riferimento delle emittenti (per Sky, attraverso Sky Go) ma sempre a pagamento.
Le probabili formazioni di Napoli-Olympiacos
Antonio Conte schiera la migliore formazione possibile tenendo conto anche del conto alla rovescia verso l'esordio in Serie A. I campioni d'Italia, infatti, esordiranno il 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.