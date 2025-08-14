Serie A
Napoli-Olympiacos, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Napoli-Olympiacos si gioca oggi alle 18, è l’ultima partita amichevole prima del debutto in campionato. La gara sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per coloro che pagheranno il prezzo di 9,99 euro per acquistarla e vederla su Sky, NOW, DAZN, e OneFootball.
A cura di Maurizio De Santis
Il Napoli gioca oggi, giovedì 14 agosto, alle 18:00 contro l'Olympiacos l'ultima delle amichevoli inserite nel calendario del precampionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming (ma solo a pagamento, al prezzo di 9,99 euro) su Sky, NOW, DAZN e OneFootball. Non c'è altra possibilità, nemmeno in differita, di vedere il match disponibile solo in pay-per-view.

A Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro, gli azzurri affrontano i greci dopo i test sostenuti con Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Girona, Sorrento. E nei quali è apparso in netta crescita il fiore all'occhiello della campagna acquisti svolta finora, Kevin De Bruyne, che nei giorni scorsi aveva parlato della notevole differenza degli allenamenti col metodo Conte rispetto a quelli condotti in Inghilterra. La gara contro la formazione di Mendilibar rappresenta anche l'occasione per verificare a che punto è la preparazione della squadra di Antonio Conte, nell'attesa che il mercato (dopo la cessione importante di Raspadori all'Atletico Madrid) regali ancora qualche colpo e in vista del debutto in campionato che avverrà il 23 agosto, in trasferta, col Sassuolo.

  • Partita: Napoli-Olympiacos
  • Quando: giovedì 14 agosto 2025
  • Orario: 18:00
  • Dove: Teofilo Patini, Castel di Sangro
  • Diretta TV: Sky, NOW, DAZN, OneFootball
  • Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN, OneFootball
  • Competizione: amichevole.

Dove vedere Napoli-Olympiacos in diretta tv e in streaming

C'è un solo modo per vedere Napoli-Olympiacos in tv, pagare il prezzo di 9,99 euro per accedere alla diretta su più piattaforme considerato che la partita sarà trasmessa in pay-per-view su Sky Primafila, NOW, OneFootball (tramite app su smart tv compatibile) e DAZN, con la possibilità per quest'ultima opzione di adattare la televisione usufruendo di dispositivi come console PlayStation e XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. Quanto alla diretta streaming, sarà a disposizione tramite app oppure collegandosi direttamente ai siti di riferimento delle emittenti (per Sky, attraverso Sky Go) ma sempre a pagamento.

Le probabili formazioni di Napoli-Olympiacos

Antonio Conte schiera la migliore formazione possibile tenendo conto anche del conto alla rovescia verso l'esordio in Serie A. I campioni d'Italia, infatti, esordiranno il 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

Intervista
Vincenzo Raiola, procuratore di Donnarumma: “Ha 48 di piede, lui pensa a parare. Da Mbappé il messaggio più bello”
Dopo la rottura con il PSG il procuratore di Donnarumma racconta tutta la verità
Enzo Raiola sull'addio: "Non ce lo aspettavamo, non c'è stato nessun problema"
Il procuratore di Donnarumma svela qualche indizio sulla sua destinazione futura
