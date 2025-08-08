Raspadori vicino all’addio al Napoli, è a un passo dall’Atletico Madrid: cosa manca per chiudere l’affare

Giacomo Raspadori è a un passo dall’Atletico Madrid. Il Napoli sta trattando in queste ore la cessione dell’attaccante. Ultimi dettagli tra i due club prima di chiudere l’operazione.

Sono ore caldissime sull'asse Napoli-Madrid, sponda Atletico. Gli azzurri stanno per cedere Giacomo Raspadori ai Colchoneros. Un'operazione che ha preso un'accelerata nel corso di queste ore dopo l'accordo raggiunto dai partenopei con Miguel Gutierrez dal Girona. L'attaccante sembra essere a un passo dal trasferimento alla corte del Cholo Simeone. In questo momento il Napoli sta trattando con l'Atletico Madrid per limare gli ultimi dettagli della trattativa. Secondo quanto scrive l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, le cifre dovrebbero attestarsi intorno ai 22 milioni più 3 di bonus in caso di qualificazione Champions.

In più c'è un ulteriore milione da ottenere a seconda di obiettivi abbastanza semplici da raggiungere. Il totale sarebbe intorno ai 26 milioni di euro con il Napoli che chiede il pagamento del contributo di solidarietà, ultimo passaggio per definire tutti gli accordi. Insomma, sembra essere ormai a un passo dalla svolta per gli azzurri che dopo l'addio a Giovanni Simeone, finito al Torino, stanno per chiudere anche l'operazione per la cessione all'attaccante ex Sassuolo.

Raspadori esulta dopo un gol segnato nell’ultima stagione col Napoli.

Il Napoli solo nel pomeriggio aveva concluso con il Girona un affare da 18 milioni più 2 di bonus per l'esterno sinistro spagnolo Gutierrez che ha preferito il Napoli ad altre opzioni. In attesa delle visite mediche di rito dunque il Napoli ha perfezionato la cessione di Raspadori che ha anche accettato la destinazione. Gli spagnoli hanno presentato questo pomeriggio la prima offerta ufficiale per l’attaccante di 25 milioni più bonus. La sensazione è che il Napoli possa cercare di portarsi fino ai 30, ma appare complicato raggiungere questa cifra.

Musah con la maglia del Milan.

Le mosse del Napoli e l'ipotesi Musah dopo aver perfezionato la cessione di Raspadori

Ecco perché appare percorribile la pista che porta ai 26 milioni di euro complessivi. In questo modo il Napoli avrà un'altra discreta somma in più a disposizione per migliorare eventualmente l'offerta da presentare al Milan per arrivare all'americano Musah. Il centrocampista è un pallino di Conte che chiede proprio un profilo di quel tipo nella sua mediana.

Da capire dunque quali saranno le prossime mosse del Napoli che sono ormai a un passo dalla cessione di Raspadori il quale è reduce da una buona stagione con Conte in panchina. Come riferisce Calciomercato.com, non è da escludere però che il Napoli possa concentrarsi fiondarsi subito su Miretti della Juve o rilanciare su Juanlu del Siviglia che aveva rifiutato 17 milioni inizialmente per via dell'inserimento di altri club stranieri e dunque spera in un'asta.