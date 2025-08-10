De Bruyne decisivo con il Napoli, è l’ultimo regalo dell’ex nutrizionista di Conte: “È cambiato tanto”

In Inghilterra per tutti era King Kev, a Napoli non ha ancora il suo soprannome ma in campo resta sempre un re. Kevin De Bruyne ha segnato la sua prima doppietta con gli azzurri nell'amichevole contro il Girona, durante il ritiro di Castel di Sangro che per lui procede con grande ottimismo: rispetto alla tappa di Dimaro il belga è in una condizione fisica migliore, quasi perfetta per affrontare il campionato, e i primi due gol regalati ad Antonio Conte sono un segnale ottimo per il resto della stagione.

Al suo arrivo si era sollevato qualche dubbio sulla sua tenuta fisica, soprattutto perché nell'ultimo anno non è stato centralissimo nel progetto di Guardiola al Manchester City, e i tifosi temevano che il suo acquisto non avesse sul campo l'impatto che tutti si aspettavano. Non è stato facile trovare l'alchimia con il nuovo allenatore, cambiare i ritmi delle sedute e anche il carico, ma contro il Girona si è visto un De Bruyne formato campionato, rinvigorito e pronto al suo debutto in Serie A. È la promessa mantenuta di Tiberio Ancora, personal trainer di Conte che ha dato le dimissioni qualche giorno fa non prima di aver cominciato il suo lavoro sul belga.

La crescita fisica di De Bruyne al Napoli

Se la prima parte del ritiro aveva lasciato scetticismo, ora non ci sono grandi dubbi: De Bruyne ha chiuso la partita con il Girona con un assist e due gol nella vittoria per 3-2, diventando il giocatore più decisivo degli azzurri. Gli allenamenti di Conte sono stati pesanti da digerire, ma finalmente l'ex City sta regalando sprazzi del suo talento riprendendo la forma fisica ideale per affrontare il campionato. È una notizia ottima per tutta la squadra che arriverà ai nastri di partenza pronta e con tutte le armi pienamente a disposizione fin da subito.

Prima dell'amichevole contro gli spagnoli non tutti i tifosi erano allineati, eppure c'era un indizio che in tanti avevano sottovalutato. Prima di lasciare il Napoli Tiberio Ancora, nutrizionista e personal trainer che Conte aveva scelto per il suo staff, aveva risposto al commento di un utente su Instagram rassicurando sulle condizioni di De Bruyne: "È veramente cambiato tantissimo dal suo arrivo". Detto fatto, perché la dimostrazione è arrivata qualche giorno più tardi con la sua prima doppietta regalata ai partenopei.