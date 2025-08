De Bruyne e il metodo di Conte per gli allenamenti del Napoli: “Mi fanno male tutti i muscoli”

Il metodo Conte. Kevin De Bruyne ne aveva sentito parlare quando era in Inghilterra. Adesso che lo ha provato in prima persona, la confessione che fa è come sputare anche l'anima: "Mi fanno male tutti i muscoli". Sapeva a cosa sarebbe andato incontro, perché un certo tipo di approccio da marines ha sempre scandito le differenti avventure in carriera del tecnico.

Da calciatore alla Juve e poi da allenatore ha scelto di seguire quel che l'istinto e lo spirito gli hanno sempre suggerito: carichi di lavoro, anche massacranti, fortificano il corpo e l'anima, sforzo e sacrificio sono la benzina da mettere nelle gambe per adesso. I nuovi compagni di squadra del belga ne sanno già qualcosa, reduci da un'annata iniziata a Dimaro nell'estate scorsa. Espressioni del tipo "avimmo a fatica'…" dell'anno scorso e "avimmo a fatica' cchiù assaje" odierno spiegano bene qual è l'idea di fondo. Poi ci sarà spazio anche le questioni tattiche, gli studi e le analisi approfondite di tutto: avversari, se stessi, modo di stare in campo, errori. Nulla è trascurato, tutto è curato con devozione quasi maniacale al culto della fatica.

E non è retorica militaresca che tanto piace al tifoso. Basta andare un po' indietro nel tempo a qualche anno fa, quando Conte era in Premier League, tra Chelsea e Spurs. Le foto dei calciatori del Tottenham a terra, distrutti dalla fatica o addirittura alle prese con conati di vomito perché stremati impressionarono abbastanza da rendere bene il concetto di preparazione e allenamenti prediletti dall'allenatore. "Brutali", così li definì un giornalista inglese che, seduto in tribuna, potè vedere coi suoi occhi cosa significa.

"Mi fa male tutto", ripete il belga ma lo fa col sorriso sulle labbra e la consapevolezza che anche questo fa parte della scuola italiana. In particolare, sedute molto intense sotto il profilo fisico, portando i muscoli al limite della sopportazione, sono parte essenziale della costruzione di una squadra affidata a Conte. Non l'unico aspetto ma sicuramente la base di partenza su cui innestare l'intera impalcatura della stagione. E De Bruyne ha toccato con mano. "È diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra – ha aggiunto nell'intervista al Corriere dello Sport -, ma mi sento bene". A 34 anni è possibile che abbia scoperto un elisir di seconda giovinezza e il modo migliore per allungarsi la carriera. "Mi fa bene allenarmi in questo modo".