Napoli-Cagliari dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni Il Napoli vuole tornare a vincere anche in campionato e oggi ospita il Cagliari nell’anticipo della 16ª giornata di Serie A: Mazzarri e Ranieri confermano le loro formazioni tipo. Calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Maradona di Napoli con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo i due ko consecutivi con Inter e Juve, il Napoli cerca il riscatto contro il Cagliari nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A. La squadra campione d'Italia, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha superato il turno in Champions League grazie alla vittoria sul Braga ed entra tra le migliori 16 d'Europa per la seconda stagione consecutiva. In campionato la squadra è scivolata al sesto posto con 24 punti, +1 su Roma e Bologna e lontana 14 lunghezze dall'Inter capolista. Gli azzurri se la vedranno col Cagliari di Ranieri, galvanizzato dal successo raggiunto in pieno recupero nell'ultima gara contro il Sassuolo. La partita Napoli-Cagliari si gioca oggi, sabato 16 dicembre 2023, alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diretta TV e streaming su DAZN.

Mazzarri dovrebbe confermare Natan terzino insieme a Di Lorenzo. Il tridente d'attacco sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ranieri con Viola trequartista e il tandem d'attacco formato da Luvumbo e Lapadula.

Partita: Napoli-Cagliari

Quando si gioca: sabato 16 dicembre 2023

Orario: 18.00

Dove si gioca: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Canale TV: DAZN, zona DAZN su Sky

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 16ª giornata

Quando si gioca Napoli-Cagliari e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su DAZN (solo per abbonati). Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno vederla sul canale 214, Zona DAZN. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Napoli-Cagliari, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Napoli-Cagliari sarà visibile in chiaro e in esclusiva solo su Dazn (e sempre per abbonati), attraverso la app oppure collegandosi al sito della piattaforma con i consueti dispositivi. Non è prevista alcuna trasmissione né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Il Napoli non dovrebbe cambiare modulo con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Natan come terzini e al centro della difesa Ostigard è leggermente favorito su Juan Jesus per una maglia da titolare al fianco di Rrahmani. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre il tridente d'attacco sarà composto da Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Il Cagliari dovrebbe optare per il consueto 4-3-1-2 con Viola trequartista e il tandem d'attacco formato da Luvumbo e Lapadula. Makoumbou al centro della mediana con Nandez e Prati nel ruolo di mezzali. In porta Scuffet e linea difensiva con Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.