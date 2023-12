Cagliari pazzesco da 0-1 a 2-1 contro il Sassuolo: Lapadula e Pavoletti segnano in pieno recupero Tra Cagliari e Sassuolo alla Unipol Domus è stata un’autentica battaglia terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei sardi. Finale pazzesco dato che la squadra di Ranieri riesce a vincerla in pieno recupero. Segnano Lapadula e Pavoletti negli ultimissimi minuti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra Cagliari e Sassuolo alla Unipol Domus è stata un'autentica battaglia terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei sardi. Finale pazzesco dato che la squadra di Ranieri riesce a vincerla in pieno recupero. Erlic porta in vantaggio gli ospiti nel primo tempo poi in pieno recupero con i neroverdi in 10 per l'espulsione di Tressoldi i sardi pareggiano con il primo gol in Serie A di Lapadula. All'ultimo secondo esplode lo stadio con la rovesciata di Pavoletti che consente al Cagliari di conquistare 3 punti pesantissimi per la salvezza.

Il gol di Erlic chiude il primo con il Sassuolo in vantaggio

Alla Unipol Domus si capisce subito che Cagliari-Sassuolo sarebbe stata una battaglia. La partita però la cominciano subito benissimo gli ospiti che con Thorsveldt si rendono subito pericolosi con una conclusione dalla distanza del centrocampista neroverde finita fuori. Il Cagliari resta inizialmente preda della squadra di Dionisi capace poi di trovare nel primo tempo anche il gol dell'iniziale vantaggio. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Erlic è perfetto nello stacco in terzo tempo e batte di testa Scuffet che può farci poco. Il Cagliari prova a chiudere in attacco il primo tempo ma il Sassuolo però sembra subito abbastanza solido nella sua fase difensiva. Ecco perché la prima frazione si conclude con il punteggio di 0-1.

La rovesciata vincente di Pavoletti.

Nel secondo tempo succede di tutto all'Unipos Domus

Nella ripresa il Cagliari parte subito forte trainato da Viola che prova a imbeccare Lapadula sul secondo palo, il colpo di testa dell'attaccante è, tuttavia, impreciso. Il Sassuolo non riesce a rendersi più pericoloso lasciando tanto campo ai sardi e così i neroverdi ci provano con un calcio di punizione di Laurienté, ma la palla non scende abbastanza e termina di poco oltre la traversa. A questo punto della partita però si entra nel vivo e quello che accade sul campo è un'autentica battaglia. Doppio giallo per Tressoldi: espulso dopo il calcione sul naso di Lapadula.

Dionisi mette così in difesa Ferrari dopo essere rimasto in 10 uomini. Il Cagliari recrimina per un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Bajrami in area di rigor ma l'arbitro fa proseguire. I ragazzi di Ranieri non mollano e la conclusione dal limite di Prati, sporcata e poi parata da Consigli, fa venire un brivido a Dionisi. Nel finale di partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Pavoletti è perfetto ma arriva il salvataggio quasi sulla linea di Matheus Henrique. Il Sassuolo trova il gol prima del recupero con Bajrami ma il VAR annulla. Dopo 7 minuti di recupero