Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Bologna scendono in campo per la finale della Supercoppa Italiana 2025: si gioca allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, con diretta TV in chiaro su Italia 1. Le formazione di Conte e Italiano.
A cura di Vito Lamorte
Napoli e Bologna si sfidano oggi nella finale della Supercoppa Italiana 2025: si gioca all'Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita, con orario di inizio alle 20 e diretta TV in chiaro su Italia 1. Nelle semifinali della final four sono state definite le protagoniste dell’atto finale: il Napoli ha battuto il Milan per 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha eliminato l’Inter ai rigori dopo l’1-1 maturato nei 90 minuti. Per gli azzurri è l’occasione di riscattare la sconfitta per 2-0 in campionato proprio contro i rossoblù di poche settimane fa, risultato che aveva innescato un momento complicato per i partenopei prima della ‘rinascita'. Da un lato ci sono i campioni d’Italia e dall’altro i detentori della Coppa Italia: una sfida che può dire molto dal punto si vista tattico e dell'intensità per il modo in cui giocano le squadre di Antonio Conte e Vincenzo Italiano.

  • Partita: Napoli-Bologna
  • Dove: Stadio Al-Awwal Park, Riyad
  • Quando: lunedì 22 dicembre 2025
  • Orario: 20:00
  • Diretta TV: Italia 1
  • Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset
  • Competizione: Supercoppa Italiana, finale

Dove vedere Napoli-Bologna di Supercoppa in TV: il canale in diretta

La finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna si potrà seguire in diretta TV senza abbonamenti su Italia 1. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e il commento a Massimo Paganin, con i contributi dagli inviati Monica Vanali, Angiolo Radice e Daniele Miceli. Lo studio pre e post partita sarà affidato come di consueto Monica Bertini.

Napoli-Bologna, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Chi vorrà vedere Napoli-Bologna in diretta streaming sul proprio smartphone, tablet o pc potrà farlo gratis, senza abbonamenti e costi aggiuntivi, su Infinity+ e sul sito di Sportmediaset, a partire dalle ore 20:00.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Conte sceglie ancora Hojlund e Neres avanti con Elmas. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. A sinistra Spinazzola. Italiano non cambia il 4-2-3-1 con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi con il solito Castro in avanti a fare da punto di riferimento.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Italiano.

