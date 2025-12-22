Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Napoli o Bologna

Il montepremi della Supercoppa Italiana è di 22 milioni di euro. Ecco quanto guadagneranno la vincitrice della finale Napoli-Bologna e quanto hanno incassato le due semifinaliste Milan e Inter.

Napoli campione d'Italia e Bologna detentore della Coppa Italia sono le finaliste della Supercoppa italiana 2025 che oggi alle 20, all'Al-Awwal Park di Riyad (in Arabia Saudita), si sfidano per la conquista del primo trofeo della stagione. In palio non c'è solo il titolo ma anche un montepremi complessivo che è più ricco rispetto a quello della scorsa stagione: 22,5 milioni di euro, con la fetta più cospicua della torta che andrà alla vincitrice della finalissima. Chi solleverà la coppa sotto il cielo di Riyad incasserà 11 milioni di euro: 9,5 quale riconoscimento per la vittoria ai quali si aggiungono 1,5 milioni, frutto di un'amichevole che sarà disputata contro la vincitrice della Supercoppa d'Arabia. Mentre alla finalista perdente andranno 6,7 milioni.

Quanto guadagnano Napoli o Bologna se vincono la Supercoppa: il montepremi

Questa edizione della Supercoppa italiana prevede un montepremi superiore rispetto alla precedente: è di 22,5 milioni, 6 milioni in più nel confronto con un anno fa. Una somma discreta ma inferiore all'importo che gli arabi versano ai club iberici (il doppio, circa 40 milioni) per disputare all'estero la Supercoppa spagnola. Al Napoli o al Bologna, in caso di vittoria, andranno 11 milioni mentre la formazione battuta potrà consolarsi con 6,7 milioni di euro.

I premi della Supercoppa Italiana per semifinali e finale

La semplice partecipazione alla Supercoppa italiana ha portato nelle casse delle squadre volate in Arabia 2,4 milioni di euro: è la somma che hanno messo in tasca il Milan e l'Inter, sconfitte da Napoli e Bologna nelle due semifinali. Di seguito la ripartizione del montepremi previsto per la Supercoppa italiana:

Semifinaliste perdenti 2,4 milioni di euro a testa

2,4 milioni di euro a testa Finalista perdente 6,7 milioni di euro

6,7 milioni di euro Vincitrice Supercoppa 11 milioni di euro (9,5 per la vittoria + 1,5 per l'amichevole con la vincitrice della Supercoppa d'Arabia).

Com'è fatto il trofeo della Supercoppa Italiana

La Supercoppa italiana è alta 77 centimetri, pesa 7,5 kg ed è fatta interamente d'argento, a differenza della Coppa Italia e del trofeo assegnato alla vincitrice dello scudetto che sono in oro. La parte superiore del trofeo è formata da un recipiente di forma cilindrica che presenta una serie di fregi e si restringe nella parte bassa, poggia su una base intarsiata che richiama le figure stilizzati di atleti ed è molto simile alla coppa dell'Europa League. Il logo della Supercoppa è sistemato sotto la base ed è una rappresentazione grafica dello stesso trofeo. Il trofeo è prodotto da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci. La squadra che vince può tenerlo in bacheca per la stagione 2025/2026.