Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia: tutte le cifre e il montepremi

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: la 38ª edizione della Supercoppa Italiana è pronta a prendere il via. Da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre, a Riad, in Arabia Saudita, andrà in scena il torneo che assegna il primo trofeo ufficiale della stagione calcistica italiana. Per il terzo anno consecutivo è stato confermato il format della Final Four, con due semifinali e una finale secca. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non sono previsti supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

A contendersi il titolo saranno quattro squadre di primo piano del panorama nazionale. In campo ci sarà il Napoli, campione d’Italia in carica, insieme all’Inter, seconda classificata nell’ultima Serie A. Completano il quadro il Bologna, vincitore della Coppa Italia, e il Milan, finalista della stessa competizione e attuale detentore della Supercoppa.

Le cifre e il montepremi della Supercoppa Italiana 2025

Oltre al valore sportivo, la Supercoppa italiana mette in palio un montepremi mai così ricco. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il totale dei premi ammonta a 22,5 milioni di euro, da distribuire tra le partecipanti. Ogni squadra incasserà 2,4 milioni soltanto per la presenza al torneo. Le due semifinaliste sconfitte si fermeranno a questa cifra, mentre la finalista perdente riceverà 6,7 milioni.

Il premio più consistente spetterà ovviamente alla vincitrice, che porterà a casa 9,5 milioni per il successo finale, ai quali si aggiungeranno altri 1,5 milioni legati alla disputa di un’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia, per un totale di 11 milioni di euro.

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2025