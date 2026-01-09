Musonda: “Mi restano pochi giorni, combatto per sopravvivere”, lo straziante appello dell’ex Chelsea

Sconvolgente rivelazione di Lamisha Musonda, ex giovane giocatore belga del Chelsea che dopo mesi di silenzio ha dichiarato sui social di essere in fin di vita: “Mi mancano pochi giorni, la mia salute è critica e ora sto lottando per sopravvivere”.

Lamisha Musonda oggi ha 33 e dal calcio si è ritirato nel 2020 dopo una fugace carriera che lo ha spinto fino a giocare nel Chelsea, quando aveva solo vent'anni per restarci due stagioni che rappresentarono l'acme del suo percorso calcistico. Oggi, l'ex giocatore dei Blues è ritornato a parlare di sé e lo ha fatto con una notizia sconvolgente: un post social in cui dichiara di essere in fin di vita. "La mia salute è critica, sto lottando con tutto me stesso".

Il post scioccante di Musonda sui social: "Mi restano solo pochi giorni"

Un post che è sorto dal nulla, dopo un silenzio sui social network di oltre un anno e mezzo. Poi il classico fulmine a ciel sereno: Lamisha Musonda annuncia che le proprie condizioni di salute sono pessime e a soli 33 anni rischia di morire. Null'altro è dato sapere perché l'ex calciatore di origine belga, non è entrato nei particolari di quanto gli stia accadendo, allarmando comunque il mondo del calcio e non solo. "Quando mi rendo conto che mi restano solo pochi giorni, mi rendo anche conto che avevo tante persone al mio fianco e conserverò sempre con cura quei ricordi. La vita è dura, ma il panorama è fantastico" ha iniziato a scrivere.

Musonda e il mistero sulle sue condizioni: "La mia salute è critica"

Poi, la parte più cruda e dura della realtà che il classe '92 sta vivendo e che aveva taciuto per mesi: "La vita è fatta di alti e bassi e nessuno può davvero capire il dolore che provi. Devo affrontare la realtà: la mia salute è critica e ora sto lottando per sopravvivere. Il vostro aiuto e le vostre preghiere saranno di grande aiuto in questo momento. Io e la mia famiglia stiamo lottando e non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro. Ho avuto la fortuna di avere una bellissima infanzia e ho ancora tanto da offrire" conclude Musonda, "ma ci sono così tante persone meravigliose che avrei voluto ringraziare di persona, e il fatto che forse non ne avrò l'occasione mi rattrista profondamente."

La carriera di Lamisha Musonda: insieme ai suoi fratelli al Chelsea

Nato calcisticamente nell'Anderlecht, nel 2012 a soli 20 anni Lamisha Musonda fece il salto di qualità venendo prelevato dal Chelsea e inserito in Stamford Bridge in pianta stabile insieme ai suoi fratelli Tika e Charly Jr. Figlio d'arte, nel 2014 fece ritorno in patria giocando nel Mechelen dove restò per due stagioni per poi passare prima in Spagna, in una breve parentesi al Llagostera, per chiudere in Congo al Mazembe. Nel 2020 si ritirò dall'attività come suo fratello Tika mentre il terzo, Charlie Jr si è ritirato solo nel 2024 dopo aver avuto un buon trascorso anche nelle giovanili nazionali.