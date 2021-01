Due calci di rigore nel giro di pochi minuti in avvio di partita. La partita tra Sampdoria e Inter è caratterizzata da un avvio scoppiettante e caratterizzato dagli interventi del Var che aiuta l'arbitro Valeri in due episodi: il primo, in occasione del calcio di rigore concesso ai nerazzurri (sbagliato da Sanchez); il secondo, invece, relativamente a un penalty reclamato dai padroni di casa per tocco di Barella. Ecco nel dettaglio cosa è successo e qual è stata la dinamica delle azioni.

Rigore all'Inter col Var per mani di Thorsby

È dagli sviluppi di un calcio d'angolo che si verifica il primo episodio da rigore. Al centro dell'area di rigore c'è Thorsby che manca l'intervento e tocca il pallone con la mano. Come si nota dal fermo immagine del Var, il calciatore della Sampdoria ha il braccio molto largo quando impatta la sfera. L'arbitro Valeri non se ne accorge subito ma dalla cabina di regia gli segnalano l'anomalia e va rivedere l'azione alla moviola in campo. Rigore: lo batte Alexis Sanchez ma lo sbaglia (Audero para) e sulla ribattuta Young non è fortunato (centra il palo).

Moviola decisiva sul tocco di Barella, penalty per la Samp

Var ancora protagonista al minuto numero 22. L'ausilio delle immagini dalla cabina di regia si rivela prezioso per sanzionare la scorrettezza commessa dal centrocampista dell'Inter, Barella. Succede tutto per effetto di una conclusione di Tonelli (in precedenza l'ex difensore del Napoli aveva colpito anche la traversa di testa): sulla traiettoria della sfera si nota come il mediano nerazzurri abbia il braccio alzato e si aiuti per fermare la palla. Anche in questo caso Valeri si reca a bordo campo dinanzi al monitor della moviola e assegna il calcio di rigore, ammonendo anche Barella. Sul dischetto va Candreva e sigla il vantaggio dei liguri.

Mano di Lautaro ma l'argentino è fuori dall'area di rigore

Tra gli episodi da moviola del primo tempo ce n'è anche un altro e fa riferimento alle proteste dei blucerchiati per la mancata concessione di un penalty. Nell'occasione è ancora una volta il Var a coadiuvare l'operato del direttore di gara: Lautaro Martinez (ammonito) impatta il tiro di Jankto in maniera irregolare, ma l'argentino non è all'interno dell'area di rigore e ai padroni di casa viene assegnata solo la punizione.