Moviola Fiorentina-Inter, contatto Gonzalez-Skriniar sul gol di Sottil: l’arbitro Fabbri convalida

A cura di Vito Lamorte

La quinta giornata della Serie A 2021-2022 si è aperta con il pareggio tra Bologna e Genoa ma il piatto forte è quello dello stadio Artemio Franchi, dove scendono in campo Fiorentina e Inter. La Viola si è portata in vantaggio sulla squadra campione d'Italia poco dopo il 20′ del primo tempo con un gol di Riccardo Sottil ma in occasione della rete viola sono arrivate le proteste per un fallo di Nico Gonzalez su Milan Skriniar. L'esterno offensivo argentino ha sbilanciato il difensore nerazzurro in un contrasto aereo e dopo aver fatto scorrere il pallone l'ex Stoccarda ha crossato basso per l'accorrente Sottil a centro area. Esplode lo stadio di Firenze, proteste da parte del calciatore slovacco dell'Inter e dei suoi compagni ma dopo un rapido consulto col VAR l'arbitro Fabbri ha convalidato la rete dei toscani. Sicuramente il calciatore slovacco viene sbilanciato dall'avversario ma su questo contatti resta sempre il giudizio del direttore di gara.

I nerazzurri hanno reagito allo svantaggio e hanno iniziato a produrre più azioni da gol. In occasione di una transizione offensiva Lautaro Martinez ha cercato di saltare Biraghi in dribbling ma l'esterno viola ha toccato il pallone con il braccio e ha tolto il pallone dalla sua disponibilità: la giocata fallosa del capitano della Fiorentina è fuori area quindi Fabbri ha fatto bene a concedere il fallo dal limite.

L'Inter ha trovato il gol del pareggio grazie ad un tocco nella propria porta di Biraghi su cross basso di Perisic ma l'esterno nerazzurro era in posizione di fuorigioco sul tocco in profondità di Dzeko. Giusto annullare la rete della squadra di Simone Inzaghi.

I campioni d'Italia in carica hanno trovato il gol del pareggio con Darmian all'inizio della ripresa e la posizione dell'esterno nerazzurro è stata sottoposta a review del VAR: su tocco dal centro verso destra l'ex Parma e Manchester United è tenuto un gioco da Benassi al centro dell'area di rigore viola.