Mourinho ha parlato con Dybala dopo l’infortunio, con otto parole mette paura alla Roma e ai tifosi José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro il Cagliari e si è soffermato sull’infortunio di Dybala.

A cura di Vito Lamorte

"Paulo non è ottimista, io non sono ottimista”. Sono queste le parole di José Mourinho sull'infortunio di Paulo Dybala durante la gara vinta dalla Roma per 4-1 sul Cagliari. A DAZN il tecnico portoghese si è espresso così: "Mi fido sempre dei giocatori e se lui non è ottimista non lo sono nemmeno io. Dobbiamo aspettare i risultati degli esami ma mi fido molto dei giocatori e della loro conoscenza del proprio corpo. Paulo non è ottimista e io non lo sono”.

L'allenatore dei giallorossi poco dopo ha ribadito: "Aspettiamo gli esami, i medici parleranno dopo averli fatti. Ho solo fatto una domanda al giocatore, lui non è ottimista e non lo sono nemmeno io”.

In merito alla soluzione con due mediani, che ha fatto fare un passo avanti dal punto di vista del gioco ai giallorossi, lo Special One ha affermato: “Abbiamo cercato più solidità dopo la partita di Genova che è stata stranissima. Abbiamo perso tanto tempo ad analizzare quella partita e abbiamo pensato che noi che non siamo una squadra molto veloce e intensa a centrocampo, al di là di Renato Sanches, perdendo anche Cristante, era importante trovare solidità. Con i due laterali c’è sempre uno in appoggio. Abbiamo cercato di trovare più equilibrio e lo abbiamo fatto. Non abbiamo sofferto in contropiede o a campo aperto. Con la palla quando Paulo è in campo, la sua zona è sulla destra e Pellegrini e Aouar più sulla sinistra. Oggi era dura per noi perché in panchina a centrocampo avevo solo i bambini. Dopo i 3 gialli nel primo tempo è stata dura. Il gioco non poteva essere di transizione a palla persa. Abbiamo cercato di trovare più equilibrio".

In merito alle voci sul suo possibile esonero e sull’ambiente che sente intorno Mourinho si è espresso così: "Non so di che parli. Ho il contratto fino al 30 giugno. So perfettamente quello che voglio che è dare tutto quello che posso alla Roma. Non c’è nessun problema con me. Oggi sono molto felice, la Roma ha vinto e per questo sono qua. Voglio aiutarli a prendere i risultati che tutti vogliamo".