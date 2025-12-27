Calcio
Morto Fernando Martin, nell’incidente in mare hanno perso la vita anche tre dei suoi figli

L’ex calciatore Fernando Martin, che da quest’anno era l’allenatore della squadra B femminile del Valencia, è morto a 44 anni in un incidente in mare. Nell’incidente sono morti anche tre dei suoi figli.
A cura di Alessio Morra
1 CONDIVISIONI
Una notizia drammatica giunge dall'Indonesia, dove ha perso la vita in un incidente in mare Fernando Martin Carreras, ex calciatore, che era l'allenatore della squadra B del Valencia femminile. Aveva 44 anni. Nel naufragio dell'imbarcazione avvenuto nei pressi dell'isola di Padar ad est di Bali sono morti anche tre dei suoi figli, tutti minorenni: di 12, 10 e 9 anni. Si sono salvati la moglie e la figlia più piccola, di 7 anni.

Il triste comunicato del Valencia

È stato il club a confermare la notizia con questo comunicato: "Il Valencia CF è profondamente addolorato per la morte di Fernando Martín, allenatore del Valencia CF Women B, e di tre dei suoi figli in un tragico incidente in barca in Indonesia, come confermato dalle autorità locali. Da parte del club, vogliamo inviare, in un momento così difficile per tutti, il nostro sostegno e le nostre condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi del Valencia CF, del Valencia CF Women e dell'Academia VCF".

La dinamica dell'incidente in mare

L'incidente è avvenuto nelle acque di Bali il 26 dicembre. La barca turistica sulla quale erano a bordo tutti i componenti della famiglia più un paio di guide turistiche, secondo quando riferiscono alcuni testimoni a media spagnoli, avrebbe subito una rottura strutturale ed è affondata rapidamente. Martin e i tre figli sono rimasti intrappolati all'interno delle cabine e non hanno avuto alcuna via di fuga. Le autorità locali hanno avviato le ricerche, ma con il passare delle ore purtroppo la paura maggiore è diventata una realtà: l'allenatore e tre dei suoi figli hanno perso la vita. La moglie di Martin e la figlia più piccola sono riuscite fortunatamente a salvarsi perché sono stati sbalzati all'esterno dalla barca al momento dell'impatto.

