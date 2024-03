Montero ordina di non restituire palla e la Juve fa gol al Sassuolo: avversari sconcertati In Juventus-Sassuolo valida per il campionato Primavera, l’allenatore dei bianconeri Paolo Montero non ha voluto che i suoi giocatori restituissero palla dopo che gli avversari l’avevano messa volontariamente fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Juventus e Sassuolo, valida per il campionato Primavera, è stata contraddistinta da una situazione controversa che ha fatto discutere. Protagonista Paolo Montero, l’ex difensore bianconero attuale allenatore della squadra Under 19 della Vecchia Signora. L’uruguaiano infatti, nel finale di gara, ha spinto i suoi calciatori a non restituire palla agli avversari, dopo che questi ultimi l’avevano messa fuori volontariamente per permettere le cure ad un compagno. E sugli sviluppi dell’azione è arrivato il gol della Juve.

Tutto è nato da un'azione offensiva della Juventus Primavera, sotto di due gol contro i pari età neroverdi in piena lotta per i playoff. Il difensore del Sassuolo Cinquegrano ha rimediato un problema fisico mentre era alle prese con la marcatura di un calciatore avversario. Quest'ultimo ha continuato a giocare, nonostante l'emiliano si sia accasciato sul terreno con l'arbitro che non ha fermato il gioco non trattandosi di un infortunio alla testa, o apparentemente grave.

Solo in un secondo momento il Sassuolo ha calciato il pallone fuori intenzionalmente per consentire le cure del caso a Cinquegrano, messo ko anche dai crampi. Mentre quest'ultimo provava a rientrare sul terreno di gioco, i bianconeri hanno battuto la rimessa laterale: invece di restituire il pallone agli ospiti hanno giocato come se nulla fosse. È stato proprio mister Montero a chiedere alla squadra, e all'incaricato di rimettere la palla in campo di non darla ai neroverdi: "La prendeva lui! Francé non dargliela".

Leggi anche Giuntoli insultato in tribuna VIP al gol che decide Napoli-Juve: interviene la polizia

Il portiere della formazione di Bigica, che aveva capito le intenzioni di Montero, ha provato a fargli cambiare idea: "È nostra mister, l’abbiamo messa fuori noi". Non c'è stato però niente da fare, con il tecnico uruguaiano che ha ribadito "Non gliela dare, non gliela dare" e con la Juventus che, non solo non ha restituito palla, ma ha anche trovato il gol per accorciare le distanze con Crapisto.

La rabbia di Bigica dopo il gol della Juventus

L'episodio ha riscaldato gli animi a bordo campo, con un botta e risposta tra le due panchine. Molto arrabbiato, oltre che sconcertato, l'allenatore del Sassuolo Primavera Bigica che ha inveito per quanto accaduto. Glaciale invece Montero che si è limitato a fare il gesto del no in direzione degli avversari, spiegando: "Non è tua", con riferimento alla palla. Nonostante il gol, il Sassuolo comunque è riuscito a portare a casa la vittoria, con entrambi i tecnici che nel post-partita hanno glissato sull'episodio.