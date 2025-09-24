Calcio
video suggerito
video suggerito

Modric autografa la maglia al giovane Kovac e gli dona un ricordo indimenticabile da custodire per sempre

Dopo Milan-Lecce Luka Modric autografa la maglia del giovane Nico Kovac, regalando un ricordo indimenticabile e un esempio di umiltà: un gesto che va oltre il campo.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Certe immagini, nel calcio, raccontano più di mille parole. Al termine di Milan-Lecce, Luka Modric è stato protagonista di un momento molto particolare con Nico Kovac, centrocampista bosniaco classe 2005 del club salentino: negli spogliatoi il campione croato ha incontrato il ragazzo e gli ha autografato la maglia che il ragazzo aveva con sé.

Un gesto semplice, ma che racchiude tutto ciò che rende il calcio uno sport capace di emozionare: il rispetto tra generazioni, l’ispirazione per chi sogna un futuro da professionista e la consapevolezza che i grandi campioni non sono solo quelli che segnano gol, ma anche quelli che sanno regalare momenti indimenticabili.

Per Kovac, che guarda a Modric come a un modello da seguire, questo incontro rappresenta più di una firma: è un incoraggiamento, un segno che i sogni possono diventare realtà con sacrificio e dedizione. E per Modric, veterano abituato ai grandi palcoscenici, questi istanti ricordano il valore umano del calcio, al di là dei trofei e delle statistiche.

Leggi anche
Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku

In un mondo calcistico spesso dominato da polemiche e rivalità, episodi così riportano l’attenzione sulla parte più pura e autentica dello sport: quella che emoziona, ispira e unisce. Perché, come dimostra la firma di Modric, incontrare un campione non è solo una fortuna, è una spinta a credere nei propri sogni.

Il Milan vince e va agli ottavi di Coppa Italia: 3-0 al Lecce

Né Luka Modric né Nico Kovac sono scesi in campo a San Siro durante la partita di Coppa Italia che ha visto il Milan battere per 3-0 il Lecce e qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le reti di Gimenez, Nkunku e Pulisic regalano al Diavolo il pass per il turno successivo e danno continuità di gioco e risultato alla squadra di Massimiliano Allegri. Rossoneri molto convincenti sotto tutti i punti di vista ma l'espulsione di Siebert ha cambiato il volto del match dopo soli 18′ al Meazza.

Calcio
Lecce
Milan
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
MONDIALI
L'Italvolley maschile affronta il Belgio, in palio c'è il passaggio in semifinale
Dentro o fuori, il match di oggi è anche una rivincita dopo la sconfitta nella fase a gironi
La lezione di coach De Giorgi alla squadra: le parole dopo aver vinto con l'Argentina
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views