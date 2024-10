video suggerito

Mina innesca una guerra di nervi contro Vlahovic in Juventus-Cagliari: doveva farlo crollare Yerry Mina ha messo in atto una guerra di nervi contro Dusan Vlahovic nel secondo tempo di Juventus-Cagliari. Il difensore dei sardi provava a farlo crollare ma il serbo ha sempre cercato di ignorarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus non riesce a centrare i tre punti contro il Cagliari prima della sosta portandosi a -3 dal Napoli al momento capolista in Serie A. Decisivo ai fine del risultato il rigore realizzato dai sardi nel finale ma anche il clamoroso gol sbagliato da Vlahovic quasi a porta vuota. Il serbo ha vissuto una tripla partita: dalla gioia per il gol su rigore e il momentaneo vantaggio bianconero, alla rete fallita incredibilmente solo davanti a Scuffet, ma anche la guerra di nervi innescata in partita da Jerry Mina.

Il difensore colombiano ha trascorso il secondo tempo a tenere sott'occhio il serbo. Mina è stato la sua ombra, l'ha anche provocato in diversi frangenti, tentando di farlo crollare. La reazione di Vlahovic è stata fredda e distaccata. L'attaccante della Juve ha cercato di non incrociare mai il suo sguardo senza cadere nella trappola del centrale del Cagliari. Mina infatti non ha perso occasione di ridergli in faccia, prenderlo a spallate e deriderlo anche quando Vlahovic ha fallito quel clamoroso gol tutto solo davanti alla porta del Cagliari.

Il colpo di petto di Mina sulla schiena di Vlahovic che anche in questo caso lo ignora.

Mina, nelle immagini mostrate durante e dopo la partita, tenta di far innervosire Vlahovic. Il difensore colpisce col petto la schiena dell'attaccante bianconero quando al minuto 73 il centrale dei sardi riesce a chiudere in diagonale il tentativo di tiro del serbo in area di rigore. Una spinta che non smuove Vlahovic che adotta la linea di ignorarlo completamente. A quella scena assiste Conceicao che dice qualche parola a Mina ma senza che la cosa vada oltre. Non è il solo episodio che nel secondo tempo vedere protagonista il colombiano contro Vlahovic.

Mina ride dopo aver visto Vlahovic fallire quel clamoroso gol.

Gli altri episodi provocatori di Mina nei confronti di Vlahovic

Proprio nel momento in cui il serbo sbaglia incredibilmente quel gol facile facile, Mina non perde occasione di correre verso di lui e deriderlo proprio per farlo ulteriormente innervosire. Ride Mina e mentre lo fa invoglia i compagni di squadra ad andare avanti a caccia del pareggio. Proprio dopo il rigore segnato da Marin, Mina si rende protagonista di un altro episodio contro Vlahovic. Il serbo chiede il rigore per un possibile contatto in area, il difensore si avvicina e inizia a ridergli in faccia chiedendogli di farla finita. Anche in questo caso Vlahovic lo ignora ma il Cagliari riesce nel suo intento portandosi a casa un punto d'oro.