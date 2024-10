video suggerito

Il Cagliari segna e Mina se la prende con i tifosi della Juve: “Sono incazzato per Cuadrado” Yerri Mina dopo il gol del pareggio di Marin in Juventus-Cagliari ha fatto un gesto sotto il settore occupato dai tifosi di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Perché Yerry Mina ce l'aveva con i tifosi della Juventus? Cosa c'è dietro l'esultanza polemica del difensore dopo il gol del Cagliari per il definitivo 1-1? A spiegarlo è stato lo stesso difensore colombiano che ha un po' sorpreso tutti nel dopo partita, spiegando che la sua reazione particolare è legato all'amicizia con Juan Cuadrado: "Non mi è piaciuto come è andato via dalla Juve".

Cosa ha fatto Mina dopo il gol del Cagliari alla Juventus, il battibecco con i tifosi

Dopo che Marin ha regalato su calcio di rigore il primo dispiacere stagionale in Serie A al portiere della Juventus, i calciatori del Cagliari hanno esultato in gruppo sotto un settore dove c'erano i tifosi della Juventus. Mina è stato uno dei primi ad arrivare, celebrando il gol in modo un po' troppo veemente e facendo un gesto con entrambe le mani. L'arbitro non è rimasto indifferente e ha estratto il cartellino giallo per il colombiano che si è un po' stupito. Nel frattempo i sostenitori della Juventus hanno reagito beccando anche gli altri giocatori delle formazione ospite.

Nel post di Juventus-Cagliari, ai microfoni di DAZN, Mina è stato stuzzicato sull'episodio. Nessuna voglia di dribblare la questione ma la reale spiegazione di quanto accaduto. L'ex di Everton, Barcellona e Fiorentina ha tirato in ballo una vecchia conoscenza dei bianconeri, ovvero Juan Cuadrado suo compagno di nazionale nella Colombia.

La vendetta di Mina con la Juventus, è per Juan Cuadrado

Quella di Mina è stata una sorta di vendetta, visto che a lui non è piaciuto il modo in cui l'esterno si è separato dalla Juventus. Tra le righe infatti il poderoso centrale fa intendere, che avrebbe voluto una conclusione diversa per Cuadrado dopo 8 stagioni a Torino, non un benservito a fine contratto. Queste le sue parole in particolare: "Sono troppo amico di Juan Cuadrado e non mi è piaciuto come lui è andato via. Per questo m’incazzo un poco".