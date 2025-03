video suggerito

Adzic segna un gol con una punizione favolosa: la perla del giovane della Juve da 40 metri Adzic segna un gol con una punizione favolosa ed è protagonista assoluto nel match che il Montenegro U19 ha giocato in casa della Polonia: la perla del giovane della Juventus da 40 metri è valsa la vittoria della sua nazionale.

A cura di Vito Lamorte

Vasilije Adzic segna un gol con una punizione favolosa ed è protagonista assoluto nel match, valido per la seconda fase di qualificazione alla fase finale dell'Europeo U19, che il Montenegro ha giocato in casa della Polonia: la perla del giovane della Juventus da 40 metri è valsa la vittoria della sua nazionale e il primo posto nel gruppo 2 con 4 punti.

Il giovane trequartista bianconero ha firmato questa perla al 45′ e ha regalato una vittoria importantissima alla sua nazionale: si tratta del secondo gol consecutivo in nazionale, dopo quello messo a segno mercoledì scorso contro la Slovacchia Under 19.

Adzic segna un gol con una punizione favolosa da 40 metri

Adzic è uno dei calciatori più interessanti della Juve Next Gen e ha collezionato diverse convocazioni anche in prima squadra, con tre presenze contro Lazio, Monza e Milan: il classe 2006 ha messo a referto 2 gol e 2 assist nelle ultime 7 partite giocate con l'Under 23 della Vecchia Signora e le sue giocate hanno portato i tifosi bianconeri a porsi delle domande su un suo possibile impiego in prima squadra con più continuità.

Al 45′ il giovane trequartista della Juventus ha firmato questa perla e ha incanalato il match sui binari favorevoli della sua squadra, che è riuscita a portare a casa il bottino intero al fischio finale: la complicità del portiere polacco è evidente ma la scelta di calciare da quella distanza, e in quel modo, non è affatto banale. Adzic dimostra ancora una volta delle qualità balistiche notevoli.

Proprio uno dei due gol segnati con la Next Gen, precisamente quello contro il Benevento, era arrivato con un calcio di punizione davvero molto bello: il l classe 2006 aveva dato spettacolo con un grande assist di tacco per il primo gol di Guerra e poi si è messo in proprio con un tiro pulito e preciso che ha scavalcato la barriera e si è insaccato in rete.