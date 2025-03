video suggerito

I tifosi della Juve invocano Conte in panchina: "Sono giochi mediatici, è un'arte in Italia" A Torino i tifosi della Juve chiedono il ritorno di Conte ma l'allenatore non cede alle voci: "Qualsiasi risposta possa dare, creerei qualche cosa.

A cura di Ada Cotugno

Per salvare la Juventus i tifosi non hanno dubbi, l'unica soluzione è quella di riportare Antonio Conte a Torino. È il risultato di un sondaggio che è stato oggetto di discussione anche durante la conferenza stampa dell'allenatore alla vigilia della trasferta del Napoli a Venezia, fondamentale per mantenere il contatto con il primo posto della classifica e godersi dal divano l'altro scontro Scudetto, quello tra Atalanta e Inter.

Immancabile la domanda sull'idea dei tifosi bianconeri che vorrebbero proprio il leccese in panchina al posto di Thiago Motta a partire dalla prossima stagione. Sono solo voci, ma bastano per destare la curiosità di tutti, a partire dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

Conte risponde alle voci sulla Juve

Il risultato del sondaggio fatto da Tuttosport è chiaro: i tifosi della Juve vorrebbero Conte in panchina al posto di Motta per risollevarsi a partire dalla prossima stagione. A Torino invocano il suo ritorno, ma queste sono soltanto voci provenienti dal cuore della tifoseria alle quali l'allenatore non dà peso. In conferenza stampa però la domanda c'è stata e la risposta del tecnico azzurro è stata chuara.

Conte non ci casca e non vuole creare un caso prima della partita contro il Venezia, fondamentale per il cammino del Napoli: "I tifosi della Juventus mi rivorrebbero a Torino? Io non devo rispondere niente a nessuno. Sono giochi mediatici, è un’arte in Italia: qualsiasi risposta possa dare, creerei qualche cosa. Sono giochi mediatici che ci stanno e niente, ne prendo e ne prendiamo atto". Conte non cede ai "giochi mediatici" che potrebbero soltanto destabilizzare l'ambiente in un periodo così delicato, con gli azzurri che sono in piena lotta per lo scudetto e che proprio domani potrebbero assistere a uno scenario potenzialmente molto favorevole.