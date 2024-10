video suggerito

Vlahovic sbaglia il gol a porta vuota con il Cagliari: l'imbarazzante errore scatena l'ira dei tifosi Sull'1-0 per la Juve, Vlahovic fallisce clamorosamente il più facile dei raddoppi e apre al finale pazzesco contro il Cagliari: pareggio degli isolani poco dopo ed espulsione di Conceicao. Un errore ai limiti dell'imbarazzo che ha riacceso le feroci critiche dei tifosi verso l'attaccante serbo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il finale di Juventus-Cagliari ha dell'incredibile a dir poco: i bianconeri fino a 20 minuti dal termine, pur soffrendo avevano in pugno il match guidato grazie al rigore segnato da Vlahovic. Ma proprio l'attaccante di Motta si è divorato il raddoppio e il possibile colpo del KO, sbagliando a porta vuota e aprendo ad un finale pirotecnico in cui gli isolani sono riusciti poco dopo a trovare l'1-1 su rigore e la Juve ha chiuso in 1o per l'espulsione di Conceicao. Così nel post gara si scatena la rabbia dei tifosi sui social contro Vlahovic già da tempo finito nel mirino per non star dando il contributo preteso.

L'errore di Vlahovic a porta vuota contro il Cagliari

Un episodio che a posteriori è determinante per le sorti del match. La Juventus è in vantaggio, il Cagliari preme alla ricerca di un pareggio anche meritato ma si apre alle ripartenze bianconere. E quando al 78′ in area cagliaritana si concretizza l'occasione perfetta per chiudere il match, Vlahovic spreca clamorosamente tutto nel peggiore dei modi. Scuffet riesce a respingere come può sul primo tiro di Douglas Luiz dalla distanza. Palla che resta in area dove si avventa tutto solo il bomber serbo che decide per il tiro rasoterra, di prima col destro. Ma ne esce un imbarazzante colpo di interno che si perde a più di due metri dal palo destro.

L'errore che condanna la Juventus al pareggio

A posteriori quell'errore è stato determinante ai fini del risultato: sull'1-0 la Juventus aveva l'occasione per chiudere il match ma ha aperto ad un finale pazzesco: qualche istante più tardi Douglas Luiz commette una leggerezza fatale in area dando il rigore del pareggio siglato da Marin. E nel finale, Conceicao si prende il secondo giallo, per simulazione, e viene espulso lasciando la Juve in 10 incapace alla reazione.

Thiago Motta rassegnato, i tifosi rabbiosi su Vlahovic

Nel post match anche Thiago Motta ha dovuto dire il proprio pensiero su quell'errore madornale di Vlahovic ma è stato morbido con il suo giocatore: "Davanti a questo non si dice niente, sono situazioni di gioco. Succede e succederà ancora" ha ammesso sconsolato il tecnico bianconero che ha altro cui pensare: "Ci sono altre cose su cui dobbiamo migliorare: abbiamo gestito un po' la partita, è una cosa che in Serie A non ti puoi permettere perché sono tutte gare complicate".

Diverso, ovviamente, l'atteggiamento dei tifosi che sui social sono tornati alla carica. Già nelle giornate precedenti Vlahovic era stato sottoposto a feroci critiche che si sono puntualmente ripresentate di fronte al clamoroso errore che è costato la vittoria (e il primo gol subito) alla Juventus che perde contatto in classifica con la capolista Napoli.