video suggerito

Thiago Motta bacchetta la Juve dopo il pareggio col Cagliari: “Abbiamo fatto tutto noi” Thiago Motta se la prende con i suoi calciatori dopo il pareggio casalingo con il Cagliari: nel mirino dell’allenatore della Juventus l’atteggiamento dei suoi giocatori dopo aver trovato il gol del vantaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primo vero inciampo per la nuova Juventus di Thiago Motta che esce dal match casalingo contro il Cagliari con un pareggio che sa di beffa e con il primo gol subito in questo campionato. Una partita dalla quale i bianconeri escono con tanti rimpianti sia per le occasioni da rete sciupate (clamoroso l'errore di Vlahovic a porta vuota che sarebbe valso il 2-0) sia per il modo in cui è arrivata la rete del pari dei sardi (con un calcio di rigore procurato, come a Lipsia in Champions League, dal neoentrato Douglas Luiz per un intervento scriteriato in area su Piccoli). Una partita che dunque non ha per nulla soddisfatto l'allenatore juventino che con tono dimesso, durante le consuete interviste post-gara, ha bacchettato i suoi calciatori per il comportamento avuto in campo.

"Già nel primo tempo dopo il gol abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto una gestione della partita che non dobbiamo fare, dobbiamo continuare ad attaccare, dobbiamo attaccare bene. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche situazione da gol, non le abbiamo concluse, ma si dava sempre la sensazione che il Cagliari poteva rientrare in partita. Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi pomeriggio – ha infatti detto Thiago Motta ai microfoni di DAZN –.

Abbiamo iniziato con un gol che ci può dare un po' più di tranquillità nel gioco e continuare ad andare in avanti anche con equilibrio, poi piano piano, giocando, ma non arrivando a creare pericoli, loro hanno preso un po' di fiducia, c'è stato questo rigore alla fine, anche l'espulsione e la partita è diventata molto difficile andare a prendere il risultato positivo che volevamo" ha quindi proseguito il tecnico bianconero evidentemente deluso dall'atteggiamento avuto dalla sua squadra dopo aver trovato il gol del vantaggio.

Leggi anche Cassano disintegra Thiago Motta dopo sei partite alla Juve e spiega perché: lo deve ad Allegri

Un concetto che poi ha ribadito bacchettando i suoi i calciatori che, evidentemente, non hanno seguito le sue indicazioni cercando di gestire un risultato che, a suo vedere, invece andava blindato cercando di aumentare il divario con gli avversari per non permettergli poi di rientrare in partita: "Siamo andati in vantaggio e dopo il vantaggio abbiamo gestito un po' la partita, lì è la cosa che dobbiamo migliorare perché in Serie A le partite sono tutte complicate, indipendentemente dalle squadre che affronteremo, dal fatto che si giochi in casa o fuori e oggi abbiamo lasciato quel piccolo spazio a una squadra di rientrare in partita. Alla fine con il rigore l'hanno fatto, con l'espulsione è stato più difficile. L'impressione di prendere gol non ce l'avevo, ma l'impressione che abbiamo faticato a chiudere la partita sì" ha difatti chiosato un Thiago Motta per nulla contento di come la sua Juventus ha affrontato la gara con il Cagliari dopo aver trovato, su calcio di rigore, la rete che le aveva permesso di sbloccare il match dopo appena 15 minuti di gioco.