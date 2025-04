video suggerito

Luis Henrique sbaglia a porta vuota, i telecronisti sono increduli: il Marsiglia di De Zerbi crolla Luis Henrique sbaglia a porta vuota, i telecronisti della Ligue 1 sono increduli e manifestano tutto il loro stupore per l'errore: l'Olympique Marsiglia di De Zerbi crolla nello scontro diretto Champions in casa del Monaco.

A cura di Vito Lamorte

Luis Henrique ha avuto un'occasione incredibile per permettere all'Olympique Marsiglia di pareggiare e rimettere in equilibrio la partita delicatissima contro il Monaco ma il calciatore brasiliano ha mancato un gol a porta vuota e ha sorpreso anche telecronisti francesi, che sono rimasti increduli per l'erroraccio del calciatore dell'OM.

La Ligue 1 nel weekend proponeva lo scontro tra la seconda in classifica, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, e la terza, il Monaco di Adi Hutter: un vero e proprio spareggio per l'accesso alla prossima Champions League tramite il secondo posto del campionato francese che ha visto i monegaschi trionfare per 3-0 con le reti di Minamino, Embolo e Zakaria.

Luis Henrique sbaglia a porta vuota: il Marsiglia di De Zerbi crolla col Monaco

Al Louis-II l'OM è stato battuto con un sonoro 3-0 e ha ceduto al Monaco il secondo posto in classifica. Nonostante un possesso palla fosse ampiamente a loro favore (oltre il 60%) e qualche occasione da gol non sfruttata, la squadra di Roberto De Zerbi è caduta ed è costretta ad inseguire di nuovo dopo il sorpasso della giornata precedente.

In seguito alla rete di Minamino, che ha aperto il match, il Marsiglia ha avuto l'occasione per rimettere tutto in equilibrio e rientrare nel match in maniera concreta ma Luis Henrique ha sbagliato un'occasione clamorosa a porta vuota.

Il calciatore brasiliano, nel mirino di Inter e Bayern Monaco, da pochi passi è riuscito a mandare la palla fuori dallo specchio e ha vanificato l'ottima azione dell'OM costruita sulla sinistra. Un vero peccato per il Marsiglia, che sfruttando meglio questa possibilità avrebbe concretizzato la grande mole di gioco sviluppata. Anche i telecronisti francesi non potevano credere ai loro occhi dopo l'occasione mancata da Luis Enrique e hanno commentato con un ‘Noooooo' di stupore.

De Zerbi: "Siamo ancora vivi e pronti a lottare"

"Ho sempre detto la verità, siamo ancora vivi e pronti a lottare. Abbiamo grandi possibilità di qualificarci per la Champions League. Le altre squadre hanno scontri diretti. Sarà la squadra che la desidera di più ad andare in Champions League e so che i miei giocatori la vogliono assolutamente", così si è espresso Roberto De Zerbi in conferenza stampa dopo la partita. L'OM ha 5 partite cruciali per la sua qualificazione alla Champions League, tra cui due scontri contro Brest e Lille dopo aver ospitato il Montpellier il prossimo fine settimana.

L'allenatore del Marsiglia ha parlato anche dell'errore di Luis Henrique: "Se mi chiedete del risultato, meritavamo di più. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. Abbiamo giocato meglio di loro. Non abbiamo corso rischi. Abbiamo avuto l'occasione di segnare il gol dell'1-1 poco prima dell'intervallo, sarebbe stato diverso".