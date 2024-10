video suggerito

Milik manda un messaggio alla Juve pubblicando un video di due stagioni fa: “Quanto ca**o mi manca” Arkadiusz Milik rompe il silenzio dopo mesi di sofferenza e assenza a causa del suo infortunio al menisco. Manda un messaggio alla Juve pubblicando un video di due stagioni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Arkadiusz Milik rompe il silenzio dopo mesi di sofferenza e assenza a causa del suo infortunio al menisco datato giugno 2024 che gli è costato l'operazione al menisco. L'attaccante polacco pensava di poter tornare in campo già nel ritiro della Juventus e invece di lui Thiago Motta fino a questo momento non ha ancora avuto notizie confortanti. Di fatto l'ex attaccante del Napoli ha lasciato Vlahovic come unica soluzione in attacco nel ruolo di centravanti costringendo il serbo agli straordinari partita dopo partita. Oggi però Milik ha pubblicato un post.

L'attaccante della Juventus si è rifatto vivo con un post su Instagram in cui ha pubblicato alcuni momenti fondamentali della sua esperienza alla Juventus. Su tutti un video, quello del gol tanto discusso messo a segno alla Salernitana due stagioni fa allo Stadium che completò la rimonta dei bianconeri sui campani in pieno recupero. Poi l'arbitro annullò quella rete per fuorigioco senza però accorgersi della posizione di Candreva. Ma per Milik evidentemente quello è stato un momento da incorniciare: "Quando ca**o mi manca tutto ciò".

Un messaggio chiaro da parte del polacco che vuole far capire quanto ci tenga a tornare in campo per dare una mano alla squadra di Thiago Motta in un momento in cui gli infortuni hanno sicuramente messo a dura prova il tecnico della Vecchia Signora. "Manca la partita – sottolinea ancora Milik nel suo post -. Non vedo l’ora di tornare là fuori, più forte e più affamato che mai!". Di fatto la sua presenza sarebbe fondamentale per Thiago Motta proprio per far finalmente rifiatare Vlahovic che resta comunque l'attaccante titolare dell'allenatore.

Il percorso di Milik nella Juventus la scorsa stagione prima dell'infortunio

Milik ha giocato la sua ultima partita proprio quel 7 giugno nella sfida Polonia-Ucraina mentre con la Juventus non gioca una partita addirittura da 25 maggio contro il Monza. Sicuramente il momento più importante della passata stagione per il polacco è stato quel segnato nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico che ha permesso ai bianconeri di accedere alla finalissima con l'Atalanta. Di fatto anche per questo Thiago Motta e la Juventus non hanno mai messo fuori rosa o in cessione Milik nel corso della scorsa estate.