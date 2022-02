Milik all’improvviso, tripletta da urlo: in Ligue 1 ha segnato più di Messi Milik in serata di grazia, trascina il Marsiglia alla vittoria in rimonta contro l’Angers. A lasciare il segno anche altri due ex calciatori della Serie A, entrambi ex romanisti.

Milik autore di una tripletta nell’anticipo di campionato

Quando meno te lo aspetti, ecco Milik. Tripletta da urlo all'improvviso. Come un fulmine che squarcia il cielo e regala attimi di luce nella notte. In 12 presenze e 698 minuti giocati in campionato aveva segnato appena una rete e risaliva al 17 ottobre scorso contro il Lorient. Quattro mesi dopo s'è sbloccato e messo la firme in calce al successo in rimonta del Marsiglia nell'anticipo di campionato con l'Angers (5-2). Tre lampi (18°, 70° e 78°) per lasciare alle spalle crisi, polemiche e quel malessere strisciante che lo aveva portato a esclamare in maniera sconsolata: "A volte guardo l'orologio… mi capita di ricevere un paio di passaggi in venti minuti".

Questa volta, però, non ha di che lamentarsi considerato quanto siano stati decisivi gli assist che gli sono stati serviti da Lirola (ex Sassuolo) e Under (ex Roma). L'avvio dell'Olympique è scioccante: in dieci minuti è già sotto di due gol. Ci pensa il bomber polacco a regalare a squadra e tifosi la marcatura che rimette tutto in discussione e tiene la sua formazione ancora in partita.

Nella serata di grazia dell'ex attaccante del Napoli, c'è spazio anche per la gloria di altri due ex calciatori della Serie A: si tratta degli ex giallorossi Gerson e Under, autori delle altre due marcature che hanno arrotondato la vittoria. Tre punti che consegnano al Marsiglia il secondo posto momentaneo in classifica a quota 43 punti (+1 rispetto al Nizza e a -10 dalla capolista Paris Saint-Germain che hanno una gara in meno). L'Angers, invece, è sempre dodicesimo con 29 punti, una in più dello Stade Brestois.

L’ex attaccante polacco del Napoli, Milik, è a quota 4 reti in Ligue 1.

Quanto a Milik, balza improvvisamente a quota 4 gol nella Ligue 1. Un dato non eccezionale ma che balza all'occhio per un motivo: sono più di quelli realizzati da Messi tra le fila del Psg. Sono 14 invece le marcature complessive aggiungendo anche le 4 in 5 presenze di Europa League e le 5 in 3 presenze di Coppa di Francia. Incantesimo spezzato (finalmente) per Milik? Se lo augurano il Marsiglia e il Napoli (che lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato).