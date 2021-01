L'accordo è stato trovato. Mario Mandzukic tornerà a giocare in Serie A e lo farà con il Milan, che sta per piazzare il secondo colpo del mercato di gennaio. L'ex attaccante della Juventus dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e probabilmente firmerà un contratto di 18 mesi. Probabilmente all'inizio saranno solo sei mesi di contratto con un'opzione, diciamo molto forte, per la prossima stagione. Il croato tornerà in Italia, sarà lui il vice di Zlatan Ibrahimovic. SuperMario porterà in dote, oltre ai gol, tanta esperienza. Ha vinto dovunque e ora vuole farlo pure con i rossoneri.

Un colpo di mercato per ogni reparto

Un rinforzo per ogni reparto. Il Milan aveva le idee chiare e dopo aver bloccato Tomori del Chelsea e preso Meité del Torino doveva puntare su un attaccante. Di nomi se n'erano fatti tanti a cominciare da Scamacca e Pavoletti ma il prescelto è Mandzukic, che ha avuto la benedizione di Ibrahimovic, oltre che di Gazidis che in realtà è favore di un Milan più giovane. Ma gli obiettivi da raggiungere sono tanti e può tornare utile un giocatore come il croato, che ha ancora tanto da dare e che ora si appresta al ritorno in Serie A, dopo aver rifiutato le proposte di Bologna e Fiorentina.

Mandzukic è un vincente, non ha trionfato solo con la Juve

Apprezzatissimo da Allegri e dai tifosi Mandzukic è stato per quattro stagioni un pilastro della Juventus, che con lui ha vinto quattro scudetti. Ma di titoli ne ha conquistati a frotte. Ne conta ben 27. Il più prestigioso è ovviamente quello vinto a Londra nel 2013 quando a Wembley con il Bayern alzò la Champions League. Ma di trofei ne ha vinti ovunque, anche con Dinamo Zagabria e Atletico Madrid. Ha segnato con due squadre diverse in finale di Champions e lo ha fatto anche nella finale dei Mondiali raggiunta a sorpresa con la Croazia.