La Roma negli ottavi di finale di Europa League affronterà lo Shakhtar Donetsk, la ex squadra del tecnico Fonseca. Il Milan giocherà con il Manchester United. Le gare degli ottavi si disputeranno l'11 e il 18 marzo. I rossoneri giocheranno a Old Trafford la gara d'andata, dove si ripresenterà in versione da grande ex Zlatan Ibrahimovic. Buon sorteggio per Arsenal e Tottenham, e anche per l'Ajax.

Roma-Shakhtar Donetsk

L'urna di Nyon non è stata propriamente benevola per le squadre italiane. La Roma dopo tre anni tornerà a sfidare lo Shakhtar Donetsk, l'ultima volta andò benissimo, anche se con il brivido i giallorossi passarono il turno ed eliminarono la squadra ucraina che era allenata da Fonseca. Lo Shakhtar in questa stagione è già affrontato una squadra italiana, l'Inter. Entrambe le partite sono terminate 0-0. La Roma è favorita, ma poteva comunque pescare un avversario sicuramente più abbordabile.

Manchester United-Milan

Il Milan invece ha pescato l'avversario peggiore. Perché il Manchester United è la favorita del torneo, oltre alla forza dell'organico va ricordato anche il 4-0 alla Real Sociedad. Solskjaer non ha vinto ancora nemmeno un trofeo con i Red Devils e vuole andare molto avanti. Sfida nella sfida per Zlatan Ibrahimovic che con lo United ha conquistato dei titoli, ma che dal Manchester è andato via dopo due stagioni, e non gli venne rinnovato il contratto dopo l'infortunio al ginocchio, che avvenne tra l'altro in una gara dei quarti di finale di Europa League. Di sfide tra Red Devils e rossoneri ce ne sono state tantissime, i tifosi del Milan ricordano bene quel fenomenale 3-0 della semifinale di ritorno di Champions del 2006-2007. Nella rosa dello United ci sono anche tre vecchie conoscenze della Serie A: Pogba, Cavani e Bruno Fernandes.

Il sorteggio e gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell'Europa League