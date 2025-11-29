Serie A
Milan-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La partita Milan-Lazio è la sfida clou della 13ª giornata di Serie A che si gioca oggi in anticipo alle 20:45. Diretta tv e streaming su DAZN, Sky e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Sarri.
Maurizio De Santis
MilanLazio è la partita clou della 13ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Meazza. Sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky e NOW. È la sfida che può ridefinire gli equilibri in testa al campionato, considerato che ci sono 4 squadre nel giro di 3 punti (Roma a +2 su rossoneri, Napoli; +3 sull'Inter), oppure rappresentare una svolta per i biancocelesti che hanno l'opportunità di spiccare il volo verso posizioni più ambiziose, in zona Europa.

Il Milan è reduce dal successo nel derby con l'Inter, la Lazio arriva dalla vittoria in casa sul Lecce. Quanto ale formazioni, non mancano le note dolenti per Allegri e Sarri. Il problema muscolare di Pulisic (affaticamento) non è da prendere sotto gamba ma stringerà i denti. Saelemaekers è recuperato. Tra le fila dei capitolini mancherà Cataldi (lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro). Dele-Bashiru in panchina con Castellanos.

  • Partita: Milan-Lazio
  • Dove: Stadio Meazza, Milano
  • Quando: sabato 29 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: DAZN, Sky, NOW
  • Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN
  • Competizione: 13ª giornata Serie A.

Dove vedere Milan-Lazio in tv: il canale in diretta

Milan-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 su DAZN ma sarà possibile seguirla in diretta tv e in chiaro (per abbonati) anche su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (canale 251) e su NOW (previo pagamento del pass sport). La coppia Ricky Buscaglia- Massimo Ambrosini condurrà la telecronaca per DAZN, mentre su Sky ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Milan-Lazio in diretta streaming: l'orario della gara

Alle 20.45 Milan-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming. Oltre che su DAZN, gli utenti registrati potranno seguirla anche attraverso la app di Sky Go o, in alternativa, quella di NOW.

Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Pulisic è l'unica spina nel Milan di Allegri e l'americano potrebbe non farcela, accanto a Leao. Stesso discorso per Saelemakers che potrebbe stringere i denti. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l'Inter nel derby. Nella Lazio mancheranno Castellanos, Rovella, Cancellieri e Castaldi. Dubbio fra Pellegrini e Tavares.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Serie A
