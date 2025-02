video suggerito

Milan-Inter, dubbio tocco di Pavlovic su Thuram ma per Chiffi non è rigore e il VAR non interviene In un derby corretto e divertente, finito 1-1 con i gol di Reijnders e de Vrij, Milan-Inter ha fatto discutere per un episodio in particolare, un contatto da rigore tra Pavlovic e Thuram. Che Chiffi ha ritenuto regolare e il VAR non ha considerato degno di verifica. Ma restano forti dubbi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

727 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pazzo derby di San Siro tra Milan e Inter si è concluso 1-1 con due gol a fine primo (Reijnders) e uno a fine partita (de Vrij). In mezzo enormi emozioni e tanto lavoro per l'arbitro Chiffi e il VAR con tre gol annullati ai nerazzurri, alcune sanzioni e contatti che hanno fatto discutere e soprattutto un episodio che ha visto in area rossonera Thuram essere fermato da Pavlovic e Theo Hernandez, facendo arrabbiare l'Inter. Ma arbitro e VAR non sono intervenuti, ecco perché.

E' l'episodio maggiormente contestato a fine gara e che ha sollevato un putiferio tra i tifosi e tenuto banco anche nelle discussioni post gara: il contatto Pavlovic-Thuram era fallo da rigore? Per l'arbitro Chiffi e per il VAR la risposta è stata no. Il direttore di gara non ha ravvisato alcun contatto tra le gambe del difensore rossonero e l'attaccante nerazzurro, poi travolto dalla scivolata in recupero di Theo Hernandez che spazza il pallone all'ultimo. Una azione concitata, da corpo a corpo ma regolare, ai limiti del regolamento con Pavlovic che forza da dietro Thuram favorendo l'intervento risolutivo del compagno. Ma se sul tackle di Theo non ci sono dubbi sulla regolarità è proprio l'intreccio di gambe che sarebbe probabilmente stato degno di una revisione più attenta al VAR, che non è intervenuto.

Contatto Pavlovic-Thuram: restano forti dubbi sulla scelta di Chiffi e il VAR

Dunque, è rigore o no? Rivedendo replay e l'azione incriminata da più angolazioni, forti dubbi restano perché un tocco da parte di Pavlovic in area su Thuram c'è nel momento in cui il difensore incoccia con il piede destro il polpaccio sinistro del nerazzurro. I tifosi, ovviamente si sono sfogati sui social, gli stessi giocatori e Inzaghi hanno sottolineato ciò che per loro si può considerare un rigore mancato e anche diversi addetti ai lavori concordano, ravvisando quantomeno l'opportunità di rivolgersi al monitor e verificare con una maggiore attenzione.

L'arbitraggio di Chiffi in Milan-Inter: corretto annullare i gol nerazzurri, nessun fallo sul vantaggio di Reijnders

L'arbitraggio di Chiffi per il resto può considerarsi sufficiente, anche se sul fronte disciplinare mancano alcune sanzioni ai nerazzurri, nella fattispecie a Calhanoglu e a Lautaro, mentre non c'è fallo a centrocampo quando viene scippata la palla al centrocampista turco interista che poi innesca l'azione che porta al vantaggio di Reijnders: Abraham non commette fallo. Giusto anche annullare tutti e tre i gol nerazzurri: nei primi due casi c'è fuorigioco, nel terzo è Dumfries che colpisce in modo falloso l'avversario sulla schiena, permettendo poi a Lautaro di concludere.