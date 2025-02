video suggerito

Inzaghi sbotta sul rigore per il contatto Pavlovic-Thuram: "No, Fabio… non ne ho bisogno" Il tecnico dei nerazzurri non ha voglia di andare a rivedere quell'episodio avvenuto nel secondo tempo, con il Milan in vantaggio per 1-0 sull'Inter. E si lascia andare: "Sui falli nostri fanno intere trasmissioni".

"No, grazie… Fabio… l'ho già visto e non ne ho bisogno". Durante le interviste a Sky la reazione di Simone Inzaghi è contrariata. Alla domanda sul possibile calcio di rigore non concesso per il fallo commesso da Pavlovic su Thuram non sbotta, ma replica con la sufficienza di chi è sicuro di sé e anche abbastanza infastidito, di chi preferisce lasciar stare perché in un modo o nell'altro se l'è cavata, di chi sa che è meglio evitare guai. In un secondo momento, durante la discussione coi giornalisti in sala stampa, dirà altro sfogando tutta la propria delusione e tirando in ballo anche altre argomentazioni polemiche.

Il tecnico dei nerazzurri non ha voglia di andare a rivedere quell'episodio che ha alimentato la sensazione di una serata stregata (anche) per i 3 gol annullati e i 3 pali centrati dalla sua Inter. "Era un rigore clamoroso…", ha aggiunto con un filo di voce chiudendo così l'argomento mentre da studio il conduttore, Caressa, lo invita ad andare avanti nella disamina dell'incontro mentre sullo sfondo vengono mandate in diretta le immagini di quel frangente tanto contestato.

Perché il contatto Pavlovic-Thuram era da rigore

Per capire cosa è successo e perché l'Inter ha protestato in campo per la mancata concessione del calcio di rigore (e in tv è stata chiara la posizione dell'allenatore) serve andare a rivedere lo sviluppo dell'azione avvenuta al 73°.

L'attaccante dell'Inter sta per entrare in area nel Milan all'altezza del vertice destro della area. Sia Theo Hernandez sia Pavlovic (che è stato superato e lo tallona) vanno sulla punta nerazzurra: l'intervento del terzino francese appare regolare, non lo è invece quello del difensore serbo. Dalle immagini si vede che colpisce la caviglia dell'avversario e non il pallone. Quel contatto lascia grandi perplessità sulla decisione di Chiffi e sul eprché il Var non è intervenuto.

Inzaghi calca la mano in conferenza: "Sui falli nostri fanno intere trasmissioni"

Durante la conferenza stampa viene posta a Inzaghi lo stesso quesito. Questa volta l'allenatore si lascia andare: "Veniamo dal Bologna, da Riad e da questa partita – ha ammesso -. Non so quali sono le direttive… ci sta l'arbitro, c'era anche Theo con Pavlovic, ma chi sta al Var deve richiamare. È già la quarta o quinta occasione che succede questo… per falli nostri ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter. Comincio ad arrabbiarmi".

Marelli a DAZN: "Contatto evidente, era rigore"

Quanto accaduto in quella particolare situazione della ripresa è stato oggetto di commento a DAZN da parte dell'ex direttore di gara, Marelli. Il giudizio è stato chiaro: c'erano tutti gli estremi per concedere la massima punizione. "A mio parere, in questa circostanza la decisione non è stata corretta. Ok l'intervento di Theo Hernandez, non il tocco di Pavlovic sul polpaccio sinistro di Thuram. Contatto evidente: a mio parere era rigore e doveva intervenire il Var, perché è un contatto sfuggito all'arbitro e agli assistenti".