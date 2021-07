Wembley, palcoscenico perfetto per la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia, domenica prossima 11 luglio alle ore 21. Un appuntamento che ha spinto Governo inglese e Uefa ad aprire ulteriormente le porte di uno stadio mitico, che per l'occasione riabbraccerà circa 60 mila anime in festa e riappacificate con lo sport. L'Italia, in quel momento sarà sola, con pochissimi tifosi al seguito ma c'è un sentimento che circola in Europa contrapposto: i tifosi che seguiranno la partita a distanza, in prima fila francesi e spagnoli, hanno scelto l'Italia di Mancini.

Wembley sarà la cornice degna di una finale importante e per moltissimi aspetti epocale. Di questi 60 mila però solamente in minima parte saranno italiani, in un contesto che rimane dunque contingentato negli spostamenti poichè i tagliandi sono stati distribuiti a chi vive all'interno della "Common Travel Area" una ‘regione' che è compresa tra il Regno Unito, l’Irlanda, l’Isola di Man, il Guernsey e il Jersey. Per la grande maggioranza i tifosi saranno inglesi e "neutrali" probabilmente propensi comunque a tifare per i padroni di casa.

Se allo stadio il clima si preannuncia rovente per l'Italia, non è così per la parte ‘neutrale' del tifo in giro per l'Europa. In questi giorni di vigilia, le varie tifoserie di diversi Paesi sembrano aver preso una decisione su chi tiferanno durante la finale di Wembley. E non sarà la Nazionale inglese. Forse è uno strascico che arriva dalle ruggini della Superlega, progetto collassato sul nascere in seguito al dietrofront dei club inglesi, innescato dalle pressioni esercitate da Boris Johnson, alleato di Aleksander Ceferin nel momento più complicato della sua presidenza Uefa. Un legame che non piace ai tifosi del resto d'Europa. Che di certo, hanno poco gradito anche quanto accaduto contro la Danimarca, tra palloni in campo e rigori generosi.

Alcuni sondaggi rivelano che il tifo verrà riservato per gli Azzurri di Roberto Mancini, in un ennesimo attestato indiretto di quanto questa squadra abbia fatto fin qui benissimo, meritandosi Wembley.

Dalla Francia, ad esempio – fonte un sondaggio online dell'Equipe – il 68% dei lettori è pronto ad applaudire Immobile e compagni davanti a Kane e i suoi. Un entusiasmo contagioso che ha trascinato anche i tifosi della Spagna – direttamente eliminati dagli Azzurri in semifinale – a tifare Italia, dandola per favorita con quasi il 75% delle preferenze. Poi, come sempre, deciderà il campo unico giudice in grado di decidere cosa accadrà l'11 luglio.