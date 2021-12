Messi scrive ad Aguero, spunta Georgina con un commento insensato: tira in ballo Ronaldo Un commento in calce al post dedicato da Messi ad Aguero nel giorno del suo ritiro. Le parole fuori luogo usate da Georgina Rodriguez hanno scatenato una ridda di insulti e sfotto’ nei suoi confronti.

Il commento indelicato e insensato di Georgina Rodriguez in calce al post di Messi dedicato ad Aguero

Delicatissima. Christian De Sica avrebbe sottolineato così lo scivolone clamoroso di Georgina Rodriguez. Peccato che l'episodio accaduto è reale, non una gag cinematografica. La compagna di Cristiano Ronaldo ha ricevuto insulti, sfotto', opinioni negative e faccine arrabbiate sui social network per un commento fuori luogo. Cosa può aver mai scritto la donna? Per capire cosa è successo serve inquadrare il contesto. Mercoledì è stato il giorno del ritiro ufficiale dal calcio giocato di Sergio Aguero: il ‘Kun' è stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo a 33 anni per un problema cardiaco.

A fine ottobre gli diagnosticarono un'aritmia dopo un malore accusato in campo e tutti gli esami diagnostici effettuati non gli hanno lasciato alternativa: non può continuare a giocare, stop. In lacrime, distrutto moralmente, l'ex attaccante ha annunciato il suo addio durante la conferenza stampa svolta al Camp Nou di Barcellona, l'ultima squadra che lo ha visto in campo ancora da calciatore. C'era anche Pep Guardiola a seguire l'evento: ha voluto essere accanto all'ex City nel giorno più difficile.

Clamoroso scivolone social di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo

"Non so ancora cosa mi accadrà in futuro ma so che ho accanto a me tutte le persone più care che mi vogliono bere", le parole di Aguero che ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà e incoraggiamento. Tra questi anche uno molto toccante di Lionel Messi: "Fa molto male vederti così, che che devi smettere". È qui che entra in scena Georgina Rodriguez. Tra i diversi commenti in calce al post condiviso anche su Facebook dalla Pulce c'era anche quello editato dalla fidanzata di CR7.

Il testo lascia interdetti, da strabuzzare gli occhi e chiedersi se è davvero lei (e non un profilo fake, ma non lo è vista la spunta blu, oppure qualcuno che cura per lei la comunicazione) ad aver scritto: "Cristiano Ronaldo è il migliore". Proprio così: ha elogiato il campione portoghese a corredo di un post che l'argentino aveva dedicato al compagno di nazionale costretto ad appendere le scarpette al chiodo. Una caduta di stile, un autogol, una cosa che era meglio non dire. E non fare. Scorie (forse) del settimo Pallone d'Oro conquistato da Messi, +2 rispetto al suo alter ego di sempre.