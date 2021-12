Aguero costretto al ritiro, Messi: “La verità è che fa molto male vederti così” Un problema al cuore ha costretto Sergio Aguero al ritiro: “Non c’è speranza”, ha raccontato in lacrime in conferenza. Tra i messaggi d’incoraggiamento ricevuti ce ne sono due speciali, a cominciare da Messi.

Il ’Kun’ Sergio Aguero si ritira per un problema al cuore, il messaggio di Messi è toccante

Il ‘Kun' Sergio Aguero ha annunciato il ritiro. Un problema al cuore lo costringe ad appendere gli scarpini al chiodo a 33 anni. "Non c'erano speranze che potessi continuare", le parole dell'argentino in lacrime durante la conferenza stampa, l'ultima da calciatore e da tesserato del Barcellona. Un'aritmia riscontrata anche negli ultimi esami è l'avversario che non è riuscito a battere: dopo una prognosi iniziale di 3 mesi di stop è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà delle cose. Il 30 ottobre scorso, in occasione della gara contro l'Alaves, ci furono le avvisaglie: il malore e la corsa in ospedale gli sbriciolarono la terra sotto i piedi. Oggi la decisione più difficile della vita: "rinunciare a tutto ciò che ha sempre amato".

Pep Guardiola, che per anni ha allenato l'attaccante al Manchester City, ebbe parole di elogio quando lasciò l'Inghilterra. Oggi è volato a Barcellona per essere al fianco dell'uomo (e del giocatore) che ha visto la vita cambiare di colpo e svanire tutte le certezze. "Non so cosa succederà in futuro, mi consola sapere che ho accanto a me tutte le persone che mi vogliono bene", è la frase commossa del ‘Kun'.

Tra i messaggi d'incoraggiamento ricevuti ce ne sono alcuni speciali, recano la firma di Lionel Messi e Angel Di Maria, ex compagni di nazionale in Albiceleste. "Abbiamo praticamente trascorso un'intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri meno belli, tutti hanno rinsaldato la nostra amicizia. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo". È l'incipit del posto che la Pulce ha dedicato ad Aguero. "La verità è che ora fa molto male vedere perché devi smettere di fare ciò che hai sempre amato".

Da Parigi arriva anche la carezza del ‘fideo'. Non ci sono abbastanza parole per colmare il senso di profonda tristezza di Aguero ma Di Maria gli rivolge un abbraccio sincero, carico d'affetto. "È stato un orgoglio, un privilegio e un onore aver potuto giocare al fianco del tuo amico. Sei un esempio per ogni ragazzo".