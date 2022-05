Messi acquista un pezzo dell’Inter Miami e “si compra”: sarà la sua prossima squadra C’è una nuova avventura nel futuro di Lionel Messi: può diventare azionista-giocatore del suo prossimo club.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità sul futuro di Lionel Messi. La Pulce ha un altro anno di contratto con il PSG e nonostante le continue voci che lo vorrebbero nuovamente a Barcellona dalla prossima stagione, ​​il fuoriclasse argentino sembrerebbe intenzionato ad onorare il suo ultimo anno di contratto in Francia prima di prendere altre decisioni sul suo futuro. Con i parigini ci sarebbe l'opportunità in esercitare l'opzione per una terza stagione ma questa situazione sembra piuttosto complicata, almeno per ora.

Quest'anno Messi compirà 35 anni e potrebbe scegliere di abbassare intraprendere una nuova fase della sua carriera provando un'esperienza negli Stati Uniti. Le voci di una partenza dal Pulce per la Major League Soccer non sono una novità, anzi: per alcuni si tratta di un piano deciso già da molto tempo.

In base alle notizie che circolano, dopo i due anni a Parigi il sette volte Pallone d'Oro attraverserà l'Atlantico e si confronterà con una nuova realtà calcistica: al suo nome è stata spesso accostata la squadra di David Beckham, ovvero l'Inter Miami.

Ci sono, però, delle novità. Messi starebbe iniziando a pensare al futuro e vorrebbe acquistare il 35% dell'Inter Miami, squadra con cui dovrebbe giocare dall'estate del 2023 secondo il giornalista Alex Candal di Canal +. Il contratto sarebbe, addirittura, già pronto e mancherebbero solo le firme: l'accordo potrebbe essere formalizzato già il prossimo agosto.

Nel dicembre del 2020 lo stesso Messi aveva confessato: "Ho sempre detto che mi piacerebbe vivere l'esperienza di vivere negli Stati Uniti, giocando in questo campionato. Ma non so se accadrà, prima o poi". Intraprendendo un'esperienza all'Inter Miami, l'argentino regalerebbe un'enorme visibilità mediatica alla sua franchigia, oltre al marketing e al giro di interessi che si verrebbe a creare. Inoltre la squadra allenata da Phil Neville avrebbe davvero bisogno di una scossa anche a livello tecnico, visto che in questa stagione si trova al 13° posto nella Eastern Conference dopo 11 giornate e il suo rendimento non è mai stato all'altezza delle aspettative.