Chi vincerà i Mondiali 2026, la simulazione matematica ripetuta 10 mila volte: Brasile mai sul podio

A proporre una simulazione altamente complessa con algoritmi e dati incrociati è stato l’economista James Reade dell’Università inglese di Reading: l’esito ha sempre confermato la squadra campione, l’Argentina di Messi. Il Brasile di Ancelotti, invece, sempre fuori dal podio.

Non una, non dieci, non mille ma diecimila volte. Tante sono state le simulazioni dei Mondiali 2026 da parte dell'economista e professore dell'Università inglese di Reading, James Reade che ha messo sotto pressione algoritmi, dati, percentuali e statistiche fino allo sfinimento. Sempre, a vincere il torneo iridato è stata una sola Nazionale, l'Argentina di Leo Messi in una serratissima sfida contro la Spagna di Yamal e la Francia di Mbappé ma con un clamoroso assente: il Brasile di Ancelotti, sempre fuori dal podio.

Il modello scientifico sui Mondiali 2026: "Argentina vincente, Francia e Spagna indistingiuibili"

Il modello scientifico di analisi è stato studiato nei minimi particolari: misura la forza offensiva e difensiva di ciascuna squadra in base alle partite internazionali disputate a partire da gennaio 2023, incorporando il vantaggio del fattore campo per le partite non giocate in campi neutri e generando una serie di algoritmi e dati che incrociano i gol previsti per ogni partita, applicando le regole ufficiali per la risoluzione dei pareggi e simulando l'intera fase a eliminazione diretta, inclusi tempi supplementari e rigori. Il tutto ripetuto singolarmente per 10 mila volte.

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A dare il responso delle analisi di queste predizioni su base scientifica è stato lo stesso professor Reade che si è detto del tutto sorpreso dall'esito del risultato finale: "L'Argentina si è aggiudicata sempre la vittoria, ma l'aspetto più sorprendente di questa simulazione è la parità che si è registrata in vetta: Francia e Spagna sono praticamente indistinguibili nel modello ripetuto quasi all'infinito". Un'analisi che conferma dunque le possibilità concrete della "Scaloneta" di Leo Messi di ripetere le gesta del 2022 in Qatar con una egemonia quasi totale delle squadre europee subito alle sue spalle.

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L'assenza del Brasile tra i possibili vincitori dei Mondiali 2026: Ancelotti giù dal podio

In tutto questo, però c'è un grande assente: il Brasile di Ancelotti. Qualificatasi con non poche difficoltà e con diverse polemiche la Seleçao di fatto non sembra godere nemmeno dei favori algoritmici e matematici, restando in seconda fascia rispetto alle protagoniste possibili del torneo iridato, non salendo mai sul podio delle migliori tre. Un'assenza "rumorosa" e che coincide con una statistica ben precisa, in cui il Brasile non si è mai presentato con un Commissario Tecnico straniero ad una edizione mondiale, pur vantando il maggior numero di titoli conquistati: 5.

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Insieme al Brasile, gli altri "sconfitti" dalla simulazione algebrica dell'Università di Reading è anche la Germania che non appare tra le principali Nazionali e che pagherebbe una difesa tutt'altro che impenetrabile, mentre il miglior attacco del torneo dovrebbe essere quello del Portogallo, guidato dall'inossidabile Cristiano Ronaldo.

Le altre simulazioni sui Mondiali 2026: dalla vittoria della Spagna a quella dell'Olanda

Quello del professor Reade non è certo né il primo né l'ultimo dei pronostici simulati attorno ai Mondiali 2026. Oltre al modello accademico, anche il famoso supercomputer di Opta Analysts ha assegnato il vincitore, indicato nella Spagna seguita da Francia e Inghilterra, con l'Argentina solo quarta. La simulazione di EA Sports, invece, famosa per aver previsto con precisione i vincitori delle ultime quattro edizioni, ha confermato la Spagna sul tetto del mondo. Senza dimenticare le analisi di Joachim Klement è un matematico tedesco che ha pronosticato correttamente i vincitori delle ultime tre edizioni dei Mondiali di calcio. Per lui, il Campione del Mondo 2026 sarà l'Olanda.

L'esito della simulazione della classifica finale dei Mondiali 2026 dell'Università di Reading