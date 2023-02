Messaggio di Wanda a San Valentino, i tifosi di Icardi insorgono: “Smettila di giocare con lui” Wanda Nara ha postato un misterioso messaggio su Instagram per San Valentino che ha provocato la reazione di chi ha cuore le sorti dell’attaccante argentino.

A cura di Paolo Fiorenza

"Non è finita finché non è finita", recita il famoso motto della leggenda del baseball Yogi Berra, e questa massima davvero sembra essere scolpita nel marmo per descrivere la tormentata e infinita storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Prendersi e lasciarsi è diventato il secondo lavoro di entrambi, da quando il tradimento di lui con l'attrice ‘China' Suarez a fine 2021 ha segnato per sempre un cambiamento nella vita della coppia. Il 29enne attaccante argentino sembrava averla riconquistata più e più volte nell'ultimo anno dopo che lei si era allontanata, ma una tazza rotta resta sempre una tazza rotta anche se l'abbiamo incollata.

Alla fine la 36enne modella e imprenditrice ha comunicato la propria decisione unilaterale di separarsi, con tanto di procura firmata e inviata lo scorso ottobre in Italia al suo avvocato per rappresentarla "in riferimento al procedimento civile da promuovere dinanzi al Tribunale di Milano ed avente ad oggetto ricorso per separazione dei coniugi". Una separazione peraltro sempre negata da Icardi, che non ha mai mollato la presa sulla madre delle sue due figlie.

Mauri Icardi e Wanda Nara alle Maldive lo scorso novembre: due mesi prima lei aveva annunciato la separazione

Da lì è seguita la lunga permanenza di Wanda in Argentina che ha dato adito alle voci su una sua relazione col rapper L-Gante, con cui si è accompagnata spesso in pubblico e ha collaborato in un video bollente. E ancora nelle ultime settimane le durissime accuse dell'attaccante del Galatasaray all'ex compagno nell'Inter Keita Baldé, che avrebbe insidiato sua moglie per mesi, mentre i giornalisti di gossip parlavano di due incontri in albergo tra il senegalese e Wanda, prima a Milano e poi a Dubai.

Adesso, dopo tutto questo bailamme, ritroviamo Icardi e Wanda assieme nella loro villa da sogno sul lago di Como, visto che il campionato turco è sospeso in seguito al tragico terremoto che ha provocato più di 40mila morti. La famiglia si è riunita attorno ai figli (ci sono anche un paio di Maxi Lopez, manca il solo Valentino che è in Argentina): le foto sui social, che non ritraggono peraltro mai la coppia assieme, danno il quadro di una serenità che contrasta con la recente sceneggiatura da cuori nella tormenta.

Una delle foto postate da Icardi nelle ultime ore: è nella sua villa in Italia

Da quanto ribadito più volte dalla 36enne influencer, questo sarebbe stato il suo primo San Valentino da single dopo la separazione da Icardi, e tuttavia Wanda ha postato un misterioso messaggio in una storia su Instagram che ha sorpreso un po' tutti: "14 febbraio. Cosa facciamo con te?", ha scritto, con emoji pensierose. Secondo l'interpretazione di molti, quelle parole sarebbero rivolte al giocatore del Galatasaray, in una situazione sentimentale evidentemente ancora fluida e tanti dubbi ad attanagliarla. Del resto, dopo il suo ritorno in Europa, gli è stata molto vicina anche per via delle piccole Francesca e Isabella, celebrando via social la recente rinascita dell'attaccante a suon di gol.

La storia su Instagram di Wanda Nara per San Valentino

E tuttavia questo continuare a tenere Icardi in un eterno limbo in cui l'ex capitano dell'Inter è destinato a macerarsi ha provocato la reazione di chi ha a cuore le sorti del calciatore. La condotta di Wanda è stata definita "isterica" e numerosi commenti le hanno chiesto per favore di smetterla di giocare con lui e di fargli del male. Dopo qualche ora dal primo messaggio, peraltro, la moglie dell'argentino ne ha postato un altro di tenore diverso: "Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere il proprio. Buona giornata a tutti coloro che sentono, provano o si apprestano a provare ancora amore, senza mai dimenticare che ciò che conta di più è il proprio", ha scritto Wanda, accompagnando queste parole con una foto di se stessa in un body di pizzo rosso. Lungo quel ramo del lago di Como c'è un po' di confusione: in amore capita dall'inizio dei tempi.