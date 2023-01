Icardi vive una serata inaspettata: segna un gol pesantissimo e arriva un messaggio da Wanda Nara Il derby di Istanbul è stato deciso da Mauro Icardi: entrato nel finale di partita, dopo due mesi d’assenza, ha fornito un assist e siglato la rete del 3-0. Una prestazione d’altri tempi, che ha esaltato anche una tifosa d’eccezione: Wanda Nara.

A cura di Alessio Pediglieri

Mauro Icardi è tornato a far sorridere i tifosi del Galatasaray, nel momento più importante e nel modo più bello: i Leoni di Istanbul hanno stravinto il derby contro il Fenerbache giocato al Sukru Saracoglu Stadium con un perentorio 3-0. Che porta l'indelebile firma dell'attaccante argentino decisivo nel finale quando, appena entrato, ha fornito l'assist per il 2-0 e poi segnato il tris. Con tanto di esultanza provocatoria verso i tifosi avversari e Wanda Nara che contemporaneamente esultava alla rete dell'ex marito.

Tutto in una sera, anzi in 25 minuti perché tanti ne sono bastati a Mauro Icardi per prendersi la scena del derby in Super Lig che ha permesso al Galatasaray di allungare in classifica mantenendo il primo posto. L'ex Inter ha dato puro spettacolo, con un assist perfetto per il raddoppio firmato da Akturkoglu, prima di segnare il 3-0 con un'azione in solitaria e un sinistro che si è stampato sotto il ‘sette' senza che il portiere del Fenerbahce, Bayinder, potesse farci nulla.

Un'apoteosi personale che poi ha incendiato lo stadio con una esultanza provocatoria: maglia tolta e mostrata al pubblico di casa in segno di scherno, prima di venire circondato dai compagni. Poi, ancora in pieno clima derby, Icardi ha continuato i festeggiamenti dopo il finale, mostrando il numero 3 alle telecamere in uno stadio annichilito dalla sconfitta.

Così, dopo due mesi di assenza, una condizione fisica non proprio ottimale e tante voci che lo volevano vicino alla crisi con il Galatasary, Icardi ha fatto vedere che non appena sta bene è ancora in grado di fare la differenza in campo, con numeri importanti che ne sottolineano le doti ultimamente offuscate da qualche problema fisico di troppo. Con l'assist e il gol al Fenerbache sono ora cinque le reti in campionato e 4 i passaggi decisivi, in sole 7 presenze da quando è arrivato in prestito dal PSG. Percentuali che ne fanno uno dei giocatori maggiormente determinanti nel campionato turco e che non sono di certo sfuggite anche alla sua ex moglie e ancor oggi procuratrice Wanda Nara, festante sui social.

Le stories Instagram di Wanda Nara subito dopo il ritorno al gol di Icardi

Pochi minuti dopo la rete di Icardi e la conclusione del derby, sul proprio account ufficiale Wanda ha pubblicato un paio di storie con il video della rete, mentre nell'audio si sente chiaramente un più che soddisfatto "golazo" a immortalare il gesto tecnico del suo protetto. Un video che è stato immediatamente rilanciato dallo stesso Icardi sul proprio account: forza del calcio, per un istante è sembrato che non fosse mai accaduto nulla tra Mauro e Wanda, perfettamente in sintonia come quando postavano all'unisono qualsiasi particolare della loro vita privata.