Il Galatasaray è prigioniero di Icardi, non gioca mai ma non può essere ceduto: “Sarebbe illegale” Solo sei partite giocate, infortunato dallo scorso 12 novembre e non ancora rientrato. L’avventura in Turchia di Mauro Icardi è totalmente insoddisfacente, ma l’accordo con il PSG va rispettato.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Galatasaray è primo in Super Lig, forte di aver ripreso il campionato con l'ennesima vittoria che ha permesso al club di Istanbul di confermarsi al vertice in classifica. Ma la squadra di Okan Buruk lo ha fatto – e lo farà – senza uno dei suoi acquisti più importanti e attesi di quest'estate, Mauro Icardi arrivato in estate tra gli ‘Osanna' dei tifosi giallorossi. L'argentino, infatti, è fermo ai box da inizio novembre e non sembra ancora pronto a rientrare in campo, mentre il suo nome è tornato alla ribalta in questi giorni di mercato invernale.

L'ultima partita risale allo scorso 12 novembre, quando Mauro Icardi ha disputato tutti i 90 minuti contro il Basaksehir nella vittoria del Galatasaray che ha portato anche la sua firma nel clamoroso 7-0 in trasferta con un gol e due assist. Poi, il buio: un infortunio muscolare ha negato all'ex Inter di giocare le restanti partite prima della lunga pausa invernale che non è servita a recuperarlo visto che alla ripresa del campionato, è rimasto fermo ai box. Il Galatasaray ha così ripreso a vincere, tre successi in altrettante sfide, ma senza Icardi che rischia di saltare anche il sentito derby di domenica contro il Fenerbahce.

Un'assenza prolungata che ha fornito anche la spalla per alcune speculazioni di mercato, puntualmente arrivate in casa Galatasaray e che vorrebbero il club decisamente scontento del giocatore. Che pur era partito benissimo, con quattro gol e due assist in sei partite. Poi, il buio. Ma dal quartier generale di Istanbul è arrivata anche la classica dichiarazione di smentita, con la società turca che ha allontanato le voci di un possibile addio anticipato. Icardi, infatti, è arrivato in Turchia in prestito dal PSG fino a fine anno, con una formlua vantaggiosa per il Galatasaray: dei 6.750 milioni di euro dello stipendio annuale, infatti ben 6 milioni gli vengono corrisposti direttamente dal Paris Saint-Germain mentre i restanti 750.000 euro dal club turco.

Un esborso più che contenuto ma che di fronte alle mancate prestazioni ha fatto sorgere più di qualche dubbio sulla volontà dei turchi di continuare il prestito. "Quando si avvicina la parentesi di mercato ci sono sempre molte speculazioni" ha però detto il ds, Cenk Ergün provando a rispedire al mittente le voci di una crisi col giocatore. "Non sono sorpreso ma posso dire che Icardi giocherà nel Galatasaray fino alla fine della stagione, questo è l'accordo"

Icardi celebra l’ultima vittoria dei suoi compagni: "Buon lavoro!"

Parole chiare che confermerebbero la ferrea volontà del club di proseguire nel rispetto delle parti, eppure qualche fastidio sotto il tappeto, si cela: "Sarebbe illegale violare questi patti" ha aggiunto Ergün "a meno che non succeda qualcosa da entrambe le parti". Parole che lasciano più di qualche perplessità attorno alla reale situazione tra Galatasaray e Icardi perché su questo fronte il mercato è totalmente fermo. Il PSG non ha alcuna intenzione di richiamare a sé il giocatore prelevato dall'Inter e mai seriamente integratosi nel progetto parigino e al momento nessuna altra società si è mossa in quella direzione. Dunque, più che voler ribadire la volontà di proseguire, le dichiarazioni di Ergün risuonano come un disperato appello in attesa che qualcuno le colga.