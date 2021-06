Era arrivato il momento di mettere della freccia, il momento di superare già Cristiano Ronaldo e Messi, che ovviamente gli Europei non li gioca ma da quindici anni è il migliore al mondo con CR7. Voleva consacrarsi ulteriormente, voleva e quasi doveva vincere pure gli Europei, ma Kylian Mbappé torna a casa già agli ottavi di finale ed esce molto presto con la Francia. KM è stata la grande delusione di questa manifestazione e non solo perché ha sbagliato il rigore decisivo, nemmeno un gol in quattro partite e i campioni del mondo ora non dovranno solo guardare gli Europei.

La sorpresa più grande degli Europei c'è stata a Bucarest dopo ve la Francia campione del mondo è stata eliminata dalla Svizzera, che è riuscita a rimontare negli ultimi dieci minuti passando dal 1-3 al 3-3 e poi si è imposta ai calci di rigore. La nazionale guidata da Petkovic ora affronterà la Spagna e per la prima volta giocherà i quarti in questa manifestazione. Il risultato è fragoroso e clamoroso perché la Francia per molti era la favoritissima.

Sul banco degli imputati ovviamente finisce Deschamps, che ha sempre più presente l'ombra di Zidane sulle sue spalle, ma anche Kylian Mbappé che chiude gli Europei a secco: zero gol in quattro partite. La Francia non ha brillato, ma comunque Benzema e Griezmann il loro timbro lo hanno messo. L'attaccante del Paris Saint Germain aveva realizzato un gol favoloso contro la Germania, ma era stato annullato per un fuorigioco. Dopo di che si è visto poco e niente e quando ha provato ad accelerare quasi sempre è stato fermato. Forse non è arrivato con la forma migliore, ma al tempo stesso è parso anche poco convinto, forse ha sentito troppo le pressioni che sulle spalle devono avere i grandi campioni. Il vero leader è stato Pogba, a Mbappé non è riuscito a essere decisivo né in campo né nello spogliatoio. Il suo valore non si discute, ma il momento del sorpasso non è ancora arrivato. Ha bisogno di crescere ancora se vuole diventare davvero il migliore al mondo.