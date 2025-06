video suggerito

Mbappé minacciato da un rapper: "Dirò cosa fai a Palm Beach, come e con chi hai preso il virus" Il rapper e disc jockey francese ha messo ancora una volta nel mirino l'ex calciatore del PSG. Lo ha fatto con un messaggio minatorio: "Non ci darai fastidio a lungo, Kyky…".

Nella guerra delle parole e delle minacce legali tra Kylian Mbappé e il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, fa capolino chi non ti aspetti. È un rapper e disc jockey francese di origine senegalese molto noto: si fa chiamare Booba, che è il nome d'arte rispetto a quello vero, Élie Yaffa. Cosa ha fatto? Ha condiviso sui social un monito molto chiaro rivolto al calciatore del Real Madrid che dal club parigino è andato via male, malissimo: "Dirò cosa fai a Palm Beach, come e con chi hai preso il virus". Una frase niente affatto casuale e che fa riferimento alla condizioni di salute e alla drastica perdita di peso del giocatore finora fuori dalla rosa dei blancos al Mondiale per Club dopo il ricovero in ospedale per una gastroenterite acuta.

Mbappé bersaglio di Booba: "Traditore, sopravvalutato e inutile"

La sortita di Booba (e non è nemmeno l'unica contro Kylian) è l'ennesimo picco di tensione tra ex: dalla liti furibonde negli spogliatoi s'è passato agli stracci, al mancato saluto d'addio da parte della società, al dispetto restituito dal giocatore nel video di commiato e, adesso, alle azioni in carta bollata condotte dagli avvocati per una questione di soldi. L'ultima in ordine di tempo è la denuncia per molestie morali con la quale Mbappé ha tirato di nuovo in ballo il PSG, già querelato per compensi milionari non ricevuti come da contratto. Ora l'artista che vive a Miami ha "consigliato" caldamente all'attaccante di mollare la presa, abbassare la cresta e mettere da parte l'ostinazione nei confronti del massimo dirigente. Altrimenti, lascia intendere, perde la pazienza e dice tutto.

Mbappé è uno dei bersagli preferiti di Booba che non ha mai perso occasione per manifestare disappunto e disistima nei suoi confronti, oltre a prenderlo in giro nella maniera più beffarda e palese possibile. Lo ha spesso punzecchiato sui social, addirittura gli ha dedicato versi "fiammeggianti" in alcune strofe delle sue canzoni. Un anno fa parlò di lui definendolo "sopravvalutato e inutile. Sei uno strumento del sistema. Vai al Real Madrid per imparare a fare la bella vita con Vinicius. Buona fortuna". E ancora, in occasione della vittoria della Champions del PSG in finale contro l'Inter calcò la mano: "ha tradito la honda (la famiglia, ndr) per una tortilla… che errore, che errore". In precedenza, alludendo alla prestazione deludente nel Clasico perso a novembre 2024 col Barcellona, gli aveva rinfacciato i dati della partita così mortificanti da avere "tanti zeri quanti ne ha sui suoi assegni".

La minaccia dopo la denuncia per molestie morali e la reazione del rapper

Dopo l'annuncio dell'esposto di Mbappé contro il club parigino, Booba, che vive a Miami, s'è detto pronto a fare rivelazioni scottanti (o succulente per il gossip) sulla stella milionaria del Real Madrid e in particolare sulle vere cause del malanno che lo ha bloccato finora. "Se non lasci in pace Nasser, gli dirò cosa stai facendo a Palm Beach, con chi e perché hai preso un'influenza intestinale – è il messaggio del rapper -. Gioca a calcio, segna gol e vendi maglie. Non ci darai fastidio a lungo, Kyky… E prendi la patente!".